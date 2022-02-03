«الصحة»: رصد 1646 مخالفة خلال العام الماضي

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة عن رصد 1646 مخالفة في بعض المراكز والعيادات الطبية الأهلية ومحال المكملات الغذائية خلال العام الماضي لوجود أدوية ومواد تجميلية غير مسجلة ومواد منتهية الصلاحية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي امس الأربعاء أنه تم رصد 1256 مخالفة للصيدليات الأهلية عبر إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة و104 مخالفات للمراكز والعيادات الطبية الأهلية و125 مخالفة لمحال المكملات الغذائية و81 مخالفة لمحال الأدوية البيطرية و51 مخالفة للشركات الطبية ومستودعاتها و29 مخالفة لمحال العطارة. وأضافت أنه تم ملاحظة أن بعض الممارسين للمهنة في تلك العيادات من غير المختصين ولا يحملون تراخيص مزاولة المهنة صادرة من وزارة الصحة.

وذكرت انه تم اخيرا التنسيق مع جهات حكومية أخرى ذات اختصاص لتكثيف الجهود والتعاون معهم في ضبط بعض العيادات المخالفة وتم عمل الإجراء القانوني بحقهم من قبل اللجان المشتركة من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارات الداخلية والتجارة والصناعة والصحة ممثلة بإدارة تفتيش الأدوية وإدارة التراخيص الصحية.

وأكدت الوزارة ان إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية تراقب وتتابع عن كثب مأمونية وجودة الأدوية والمنتجات الطبية والصيدلانية الموجودة والمستهلكة في الأماكن المختلفة من الصيدليات والمستشفيات والشركات والعيادات وغيرها من الأماكن في القطاعين الحكومي والأهلي.

وأهابت الوزارة بمراجعي العيادات الالتزام بالحصول على الخدمات الطبية من خلال المراكز الصحية المرخصة حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين.

