الفارس: إضافة «دفتر ملكية المركبة» و«بطاقات الأبناء» في «هويتي»

وطن النهار

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس عن إضافات جديدة على تطبيق (هويتي) تعزز دوره كمحفظة رقمية للوثائق الحكومية.

وأشارت الفارس في تصريح صحافي إلى انه استكمالاً لخطة رقمنة الوثائق الحكومية عبر تطبيق (هويتي) فقد تمت ?اضافة دفتر ملكية المركبة الرقمية،والبطاقات المدنية للأبناء القصّر عبر التطبيق ، مؤكدة إلى استمرار العمل نحو اضافة المزيد من الوثائق الرسمية التي سوف يتاح للمواطنين والمقيمين تضمينها إلى المحفظة الرقمية للوثائق الحكومية (هويتي). وشكرت الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد المنصور لدعمه اللامحدود وحرصه على رقمنة الوثائق الحكومية والخدمات المقدمة من وزارة الداخلية معربة عن فخرها واعتزازها بالكوادر الوطنية العاملة على تطوير التطبيق في كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية مثمّنةً هذا التعاون المثمر بين الجهتين في سبيل رقمنة الوثائق الحكومية.

