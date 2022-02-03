براءة «العوازم» من «فرعية الثانية»

وطن النهار

قضت محكمة الجنايات امس بالبراءة للنائب سلمان الحليلة و4 اخرين متهمين في قضية فرعية عوازم الدائرة الثانية بتهمة تنظيم انتخابات فرعية لانتخابات مجلس الامة 2020 لاختيار من يمثلهم في الدائرة الثانية.

وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهم انهم نظموا واخرون مجهولون انتخابات فرعية بصورة غير رسمية قبل الموعد المحدد قانونا بغرض اختيار مرشح لقبيلة العوازم لخوض انتخابات مجلس الامة 2020 عن الدائرة الانتخابية الثانية، بأن قاموا بالدعوة والاعداد لها وادارتها وفرز نتائجها وترشح فيها المتهمون واتخذوا من منازل المتهمين كمقار لاجرائها.

واضافت النيابة العامة انهم اقاموا واخرون مجهولون تجمعات في المنازل حال ارتكابهم للجريمة محل الوصف السابق واستعدادا لها واحتفالا بنتائجها بالمخالفة لقرار السلطات «الحاظر» لاقامة التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

