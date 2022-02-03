اختناق 4 أشخاص في «حريق «برج المهبولة»

وطن النهار

تمكن رجال قوة الاطفاء من اخماد حريق اندلع في برج في منطقة المهبولة اسفر عن اصابة 4 اشخاص باختناق تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام بأن أعمدة الدخان الناتجة عن اندلاع حريق شقة بأحد الأبراج الكائنة في منطقة المهبولة تسببت في اختناق أربعة أشخاص تم علاجهم في الموقع عن طريق فنيي الطوارئ الطبية.

وأوضحت الادارة بالتفاصيل ان بلاغا ورد الى ادارة العمليات المركزية صباح امس الأربعاء يفيد بنشوب حريق في الطابق الخامس عشر في احد الأبراج وهناك أشخاص محتجزون، وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز المنقف والفحيحيل قامت بإخلاء السكان والتعامل مع الحريق وتسليم المصابين للطوارئ الطبية.

