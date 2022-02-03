مطالبات نيابية بتخفيض اشتراطات «كورونا»

وطن النهار

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية التكميلية، وتلت الامانة العامة اسماء المعتذرين (حمد الصباح، احمد منصور، احمد الناصر، الراجحي، السويط، الكندري).

ووافق المجلس على احالة مناقشات النواب بشان الرد على الخطاب الاميري الى لجنة الجواب على الخطاب الأميري لاعداد مشروع الجواب.

وانتقل المجلس الى مناقشة الاجراءات الصحية تجاه فيروس كورونا واستيضاح سياسة الحكومة بشأنها، لمدة ساعتين تحتسب بعد عرض بيان الحكومة.

وزير الصحة: لدينا فريق فني، نطلب دخولهم القاعة لتقديم العرض المرئي لوزارة الصحة. والمجلس يوافق.

الغانم: بالنيابة عن مجلس الامة نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للاخوة من الاطباء والطبيبات العاملين في وزارة الصحة على ما قاموا فيه ويقومون لمواجهة الجائحة.

تسطيح المنحنى

وزير الصحة: نترحم بداية على زملائنا شهداء الجائحة من زملائنا وطلبتنا بكلية الطب، وهؤلاء توفوا قبل وصول اللقاح للكويت ولم يكن لهم الخيار، ولله الحمد توافر لدينا اللقاح ولم نفقد احداً بعد تحصين الهيئة الطبية والتمريضية.

الجائحة لم تباغتنا بل عملنا باستراتيجية تسطيح المنحنى وجلب اللقاح وتحصين اكبر عدد من السكان وعززنا المنظومة الصحية وحمايتها، لم اتصور ان نزيد اجنحة الباطنية 250% وزيادة الاسرة واقسام الطوارئ واجهزة التنفس واقسام العناية المركزة، وهذا ليس جهد الصحة فقط انما جهات اخرى كمجلس الخدمة ووزارة الخارجية لجلب طواقم طبية وكذلك مجلسا الامة والوزراء ودعم القيادة السياسية، زدنا الاطباء 1000 والتمريض 2000 والفنيين 250 في وقت عانى فيه العالم من الشح في الطواقم الطبية، ونحن نرتكز على دستور يقول بان تعنى الدولة بالصحة العامة وقانون الاوبئة الذي ارتآه الاباء المؤسسون 1969 وما يمنح من سلطة استثنائية لوزير الصحة بالاستعانة لمواجهة الاوبئة، ودي اقول لكم ان الجائحة انتهت ورجعنا للحياة السابقة ان شا الله تنتهي قريبا، ونحن الان نتأثر كما في العالم من الجائحة، ونظرتنا الان ان نتكيف مع المرض ونتمتع بالمرونة في التعامل مع الوضع الوبائي، نراجع ونشدد ونخفف ونقيم، مستعرضا اثار التطعيم على المجتمع من حيث عدد الوفيات اذ تلاشت اعداد الوفيات بفرق شاسع بين عدد حالات الاصابة الان وقلة الوفيات وصحيح ان المتحور اوميكرون اقل فتكا بـ20% بحسب الدراسات.

تقييم دوري

دكتور حمد السعيدان : كثير من الحكومات ملزمة بحماية الصحة العامة والوقاية من الامراض، ونحن في حياتنا اليومية نتعايش مع قوانين واجراءات تتعلق بالتدخين والحوادث واجراءات مواجهة كوفيد تتطلب ذات الاجراءات لحماية الصحة العامة، ونحن نتعامل مع غير المحصن بمزيد من القيود لاحتمالات نقل العدوى اكبر من المحصن، واجراءاتنا هذه مؤقتة وخاضعة للتقييم الدوري، وهناك دول اوربية حددت قيوداً على غير المحصنين وتحديد قوائم تصنيف لدخول رعايا دولة محددة اليها، ونحن لسنا الدولة الوحيدة في اجراءات واشتراطات حماية الصحة العامة بل حتى دول الخليج قريبة من اجراءاتنا، وتبقى اجراءاتنا متغيرة بحسب الوضع الوبائي.

د. حمد بستكي: للتطعيم والجرعة التعزيرية اهمية تاريخية منذ 1769 لمرض الجدري، مستذكرا تاريخ التطعيمات دوليا، وفي الكويت وانعكاسها على مكافحة الاوبئة كشلل الاطفال والحصبة، الجرعة التعزيزية تزيد الاجسام المضادة اثر تناقصها بعد مرور مدة زمنية من الجرعتين السابقتين، واحتمالات الوفاة تنحسر امام متلقي التعزيزية، ونحن ننصح بالجرعة التعزيرية بعد مرور 6 شهور من الجرعة الثانية لتزيد الاجسام المضادة الى 90%، مستعرضا دراسات في اميركا لتناقص الوفيات بعد الجرعة التعزيرية.

د. محمد الغنيم: تأثير الكوفيد على الاطفال وحاجتهم للتطعيمات، يستوقفنا بسبب بعض المعلومات المغلوطة، وجميع الاطفال معرضون للاصابة والاعراض الشديدة وهناك حالات دخول المستشفى ووفيات، ومعدل الاطفال في العالم 20% بسبب سياسات الاغلاق بداية الجائحة لتأطير مخالطاتهم، والاطفال قادرون على نقل المرض للاخرين، ونسبة منهم لا تظهر عليهم اعراض وفي المعتاد تكون اقل حدة، ونحن شكلنا فريق عمل بخصوص بروتوكولات الاطفال بخصوص الجائحة وانشاء سجل وطني.

وعلى مدى سنة ونصف بداية الجائحة سجلنا قرابة 15 الف مسحة ايجابية للاطفال، وهناك حالات سجلناها لدخول المستشفى، وهناك اثار غير مباشرة بعد التعافي وتكون اعراضا مزمنة للاطفال تصيب 1 من كل 20 طفلا وهناك مرض متلازمة التهاب الاجهزة المتعددة وهو سبب رئيس لدخولهم العناية المركزة واخطر من الكوفيد ذاته، 140 حالة دخول المستشفى نتج عنها 6 عناية وحالتا وفاة، ومن يناير ويوليو 2021 تابعنا 356 طفلا مصابا لمدة 12 اسبوعا وكثير من الاطفال ممن اصيبوا بالاعراض المزمنة تضر شهية الاطفال وما يسبب من تداعيات على صحة الاطفال وراحة الاهالي، وجدنا ان الجرعة للطفل هي اقل بمقدار الثلث وهي مجدية للاطفال وترفع القدرة المناعية، وفي امريكا اعطيت 8 ملايين جرعة للاطفال وكانت اعراضها الجانبية بين خفيفة وعابرة، وبهذه المعطيات قررت الوزارة ان يكون تطعيمها للاطفال اختيارياً والاولوية لذوي الاخطار من الاطفال

فراعنة الـ PCR

وزير الصحة: معايير اعتماد كلفة مسحات الـ pcr كثر اللغط حولها، وانا عملت به لفترة طويلة ولدي ابحاث بشأنه وهو فحص غير مستحدث لكنه غير ذائع الصيت وقد كانت نواته من الفراعنة ويستخدم في تحديد الجينات واغراض اخرى، وبالبداية كانت باسعار عالية لوجود شح في انتاج وتوفر المسحات عالميا، ونحن اول من حصل على مسحات، ووزارة الصحة توفر المسحة وكل انسان بوسعه استخدامها من اجهزة الصحة العامة بكلفة تتحملها الدولة، والان المسحات توافرت وخفضنا التكاليف ونحن في الكويت ارخص سعر بالـpcr عالميا وقبل فترة كنت في بريطانيا والمسحة كانت بـ85 جنيهاً استرلينياً، ونحن نوفر المسحة المجانية بالصحة حرصا على ذوي الدخل المحدود لتسهيل الوصول اليها. الجائحة موجودة ونتمنى نهايتها باسرع وقت وكما قال رب العالمين «لعل الله يحدث بعد ذلك امرا».

مرزوق الخليفة: نأسف لتأخر وزارة الصحة في اعداد كشوفات الصفوف الامامية للاطباء والممرضين الذي فزعوا وطنيا لحماية بلدهم ومجتمعهم، ولولا التهديد باستجواب رئيس الحكومة من النائب حمدان العازمي لما تعهد الصحة باعداد الكشوف خلال شهر. واخطر شيء هو ما وضع على منصة الخدم للحجر وهي ما ارهقت كاهل الاسر الكويتية بمبالغ تصل الى 500 دينار، اما انخفاض تسعيرة المسحة فسببه احجام الناس عنها اخيرا بسبب غلائها.

الحجرف: الشكر الجزيل لجميع العاملين في الصحة وخاصة ما يقوم به وكيل الوزارة طوال العامين الماضيين الذي كان يواصل الليل والنهار، ولا يجوز ان تعطل الدولة التعليم بذريعة كورونا، واليوم طالب بالثالث ابتدائي لا يقرأ ولا يكتب بسبب التغيب، والاغلاق عفا عليه الزمن وهناك من تحطموا من هذه الاجراءات، الخبراء ينصحون بمناعة المجتمع والتوقف عن التطعيم الاجباري ووجوب التعايش معها والان دستورنا منح الفرد حرية الاختيار وحماية الجسد، واللقاح لا يجوز اجباريا الا اذا اثبت قطعيا ان لا اصابة من بعده، ولماذا يأخذ المواطن جرعة لقاح ويفرض عليه اخذ مسحات للسفر والعودة بل الواجب من حال محصن ميزة، والاتفاقيات والمواثيق الدولية توجب عدم الاجبار على التطعيم، المشكلة الان بفكرة الرجوع على الدولة بالتعويض المدني لاجباره على التطعيم وهو اختياري ظاهريا ولكن في حقيقة الامر اجباري، ونشكر جهود الاطباء وبذل العناية وان حدث اخطاء فمن يعمل يخطئ.

سياسة واقتصاد

مهند الساير: اشكر طواقم وزارة الصحة وتحية مني وكل الشكر وانتم الابطال الحقيقيون في هذه الازمة، ومشكلتنا مع وزارة الصحة ليست مشكلة صحية انما اجرائية تعاني منها كل قطاعات المجتمع، والناس تخشى من اللقاح واعراضه وترى الاحتجاجات بالعالم ولدينا، وطاقم الحكومة في برج عاجي ولا يشرح للناس ولا يطمئنهم، نعم نحن غير متخصصين صحيا لكن نفهم سياسة واقتصاد وان الشركات تؤثر على قرارات دول وتستخدم اجسادنا كتجارب لهم، وانتم تأخذون النماذج السيئة والصعبة من كل دولة، ها هي دبي في قمة التساهل مع رعايا الدول والمقيمين والسكان والقيود اليوم لها ابعاد نفسية تمتد على الافراد لعشر سنوات، وتصريح الرئيس التنفيذي لفايزر يقول في نوفمبر انهم بدأوا باعدادات لقاح اوميكرون، واليوم فرقتوا الاطفال بين محصن غير محصن، وهناك دول تسمح لدخول مواطنينا اليهم كبريطانيا وانتم تفرضون عليهم قيود السفر.. وقد تدرجنا بالاسئلة البرلمانية بـ14 سوالاً واجاباتها كانت قاصرة، نحن اليوم سنقدم توصيات ونتمنى من الصحة النظر لها ورفعها لمجلس الوزراء والناس برقابكم وكثرة الامراض التي تصيب الناس جراء كثرة التطعيمات انتم من يتحمل مسؤولياتها لسنا ضد حماية المنظومة انما القرار سياسي ونعلم ذلك والدستور الكويتي يخولنا بتقديم توصيات لحماية حريات الناس ورفع القيود المفروضة عليهم.

جوهر: كل التوفيق والتقدير للطاقم الطبي، شق الاموال العامة في معالجة الجائحة كشف استباحة الكويت مرتين في تاريخها على الم الشعب الكويتي في الغزو وتحت ذريعة جائحة كورونا، وتقرير ديوان المحاسبة حمل 60 صفحة من تجاوزات لوزارة الصحة بخصوص جائحة كورونا وعليك مسؤولية اخذها بجدية، ونحن لا نشمت بالوزير السابق ولكن دعوات الناس ووعودهم كانت ظاهرة برحيله وكان يقمع الاراء الطبية المعارضة وفصل اطباء، هناك 500 مليون دينار مليئة بالتجاوزات بالتجهيز ومعدات وادوية كورونا، والكويت في احد الايام وصلت بها الاصابات بأعلى الاعداد وكان الشعب الكويتي ملتفا حول قيادته وحكومته.

إيدي على قلبي

اسامة المناور: ننظر بفخر للطواقم الصحية، شاهدنا انهيارات الطواقم الطبية، وكانت الاسباب قلة الاسرة الطبية العادية والعناية المركزة، وكنت اعلم ان الكويت بعدد 400 سرير وكنت اضع يدي على قلبي، ونقول جزاكم الله خيرا، وللاسف اخذ حديث الوزير السابق باسل الصباح عن بقاء الفيروس الى يوم القيامة بتهكم رغم كونه صحيحاً، اليوم استياء الناس بسبب تكون قناعة لديهم بتوفر المناعة المجتمعية، وانا اخذت الجرعة الثالثة لكن هناك قناعات اخرى للناس ولا يريدون ولا يجوز اجبارهم ولماذا تلزموننا باخذ الجرعات والمسحات للسفر طالما الدول الاخرى ترحب بقدومنا اليها، ولا يجب التعدي على حقوق الافراد الخاصة بحماية اجسادهم مما يشككون فيه، ولن نقبل بتشدد الإجراءات مع المتغيرات العالمية بالاجراءات.

احمد مطيع: استجوابي لوزير الصحة السابق قائم الا اذا صحح الوزير الحالي الملاحظات المرصودة من ديوان المحاسبة، وجائحة كورونا ليست جديدة بالكويت ومنذ 2013 وزارة الصحة شكلت لجنة بذلك والكويت تزخر بالدكاترة المختصين بعلم الفيروسات، ونحن نعلم بالظرف الاستثنائي الجائحة انما يجب الاستعانة بالمختصين رغم الخلافات ما بين الوزير وبينهم وهم الدكاترة مطلق الصالح والعويش ومندكار وغانم الحجيلان حتى ننهض بمواجهة الجائحة، القيود والتكاليف على الافراد يجب أن تصحح وترفع عن كاهل المواطنين والوطن.

سعود ابوصليب: كل الشكر لاخواني في الصحة، كلامي للقيادة الصحية بوزارة الصحة.. الكويت اكثر دولة انفقت على الجائحة من حيث نسبة عدد السكان وكانت الوزارة الاسوا عالميا باجراءاتها التعسفية ببداية الوباء، وقمنا بإجراءات لا يمكن ان يخرج احد من بيته الا بباركود وتحديد كمية صرف الكمامات للفرد وباسعار 50 دولاراص بداية الازمة، ارعبوا الناس والمواطن بات يغسل الكمامة، وكانت الكمامات بالدول الاخرى التي تحترم سكانها بسعر 900 فلس اي 3 دولارات، ثم نكتشف بتقرير ديوان المحاسبة ان لدينا 40 مليون كمامة تكفي البلد 14 سنة وصلاحياتها 3 سنوات بقمة التناقض، كلفتنا 112 مليون دينار وواضح اننا امام مافيا صحية لن تحرقها او تتلفها انما ستعيد تصديرها.

دفن بغير تغسيل

سعدون حماد: شكرا لطواقم وزارة الصحة، ملاحظاتنا ان التطعيم باعظم دول العالم انه اختياري، ويجبر الفرد لدينا بالتطعيم من اجل السفر، وما سبب الوزير المقنع باشتراط التطعيم، ولماذا المتوفي يدفن دون غسيل بمخالفة للشرع ويجب ان يكون الامر اختيارياً لذوي المتوفى، وهناك اخطاء تحصل.. مستشفى العدان يشخص ان المتوفاة مصابة بالفيروس واعترض المواطن وعرضها على الطب الشرعي وتبين انها غير مصابة فأزيلت عنها الكيس وغسلت ودفنت، وهذه الحالة قد تجري مع الكثيرين، لماذا تمنعون الناس من اعادة الفحص لدينا فهناك افراد تجري معهم مسحات خطأ، ولا يجوز منع الناس من السفر باشتراط التطعيم وعلى الوزارة ان تجعل الموضوع اختياريا.

الطريجي: الشكر والتقدير والاجلال لوزير الصحة وجميع فرسان وابطال الصحة ونترحم على شهداء الجهاز الطبي ونرجو تكريمهم بشكل لائق، ولا بد من تسجيل الشكر والتقدير للوزير السابق باسل الصباح، ونشكر القرار الرجولي لوزارة الصحة لالغاء احتفالات فبراير بسبب ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس، ونتمنى من الوزير تطبيق الاشتراطات والجزاءات على من لا يلتزم بالضوابط الصحية وينتهك القوانين والاشتراطات، لا نتمنى عودة التعليم عن بعد، اما اعادة الفحص يجب ان يكفل للافراد لا داعي للمنع، وهذا قرار مطلوب، حان وقت التخفيف على بعض القيود بالنسبة للاقتصاد والاعمال نظرا لتضررهم.

حمد المطر: كان القطاع الصحافي صفا اماميا يتحمل الانتقادات لاننا بشر نصيب ونخطئ والرحمة لشهدائنا في مواجهة الجائحة وكذلك الشكر لادوار القطاع الامني الذي قدم تضحيات وشهداء وادواراً لا تقل اهمية عن الصحة، حدثت اخطاء كتطبيق مسافر وحجر الخدم وعطلوا مصالح الناس وخسروهم اموالاً طائلة، قد تكونون انتم اطباء ربنا مر هي عليكم لكن هناك بسطاء ومتقاعدين لا يمكنهم دفع مبالغ للاجراءات والقيود كتلك المفروضة على الخدم والمسحات والتطعيمات، وهناك دول مصنعة وكبرى لديها اجراءات مخففة وليست كمن تستشهدون بهم من متشددين، هناك تخبطات ادارية واضحة بخصوص اسعار المسحات، وفي موضوع الاطفال والتعليم تحدث الدكتور الغنيم عن خطورة اصابات الاطفال ونحن نريد الوقوف على نوعية عودة تعليم الاطفال وهناك اكثر من 160 الف في رقبتي.

فارس العتيبي: الجائحة في نهاياتها، ويجب رفع الاجبار بالتطعيم عموما والتعزيزة خاصة، والغاء فرض المسحات، يجب كفالة حريات الناس وحقوق اختياراتهم.

الجيش الأبيض

عبدالله المضف: الجيش الابيض كل الدعم لهم وانتم بعيدون عن اي صراع سياسي، ازمة كورونا استغرقت عامين وعالميا، وقد تأثرت الكويت كما البقية بالعالم، نحن بحاجة لمعرفة خطط الحكومة، والدول الان تخفف القيود عن الافراد والاعمال، فما خطة الحكومة لخفض القيود لانها غير مبررة، لماذا يصبح صاحب الجرعتين كغير المطعم في دخول المرافق والسفر، طبق الحجر لكن لا تقيد حركة الناس بالسفر ودخول المرافق، لا يحق لكم فرض التقييد والاجبار رغم تقديري اهتمامكم بسلامة المواطنين الحرص شيء والاجبار شيء اخر، وقرارات اليوم ستكون نتائجها على المديين المتوسط والطويل ومن سيتحمل خسائر اصحاب الاعمال وما تضرروا به.

امتحان شديد

أسامة الشاهين: امتحان شديد تعرضت له المنظومة الصحية ونجحوا به والرحمة لشهداء الجائحة، وندعو الحكومة لسرعة صرف مكافأة الصفوف الامامية تأكيدا لاستحقاق قانوني باركه البرلمان بعد مكرمة اميرية ومبادرة حكومية، ونحن كنواب ننظر للصحة بجانب مكونات المجتمع من حرية شخصية وتنقل واجتماع وهذه منظومة كاملة دستورية لا تكون بمعزل عن وجوب ان تعنى الدولة بالصحة العامة، وحان وقت تخفيف القيود، ولا مبرر للجرعة التعزيزية وفرض قيود على غير متلقيها من السفر ودخول وخروج بعض المرافق خاصة مع وجود اراء متباينة صحية، احيي وزير النفط لتصديه لاجراء منع شركة نفطية الافراد من التقديم على وظيفة بسبب عدم التحصين وكذلك ندعو لكفالة الحرية الصحية وتخفيف القيود على من يعملون في المنطقة المشتركة بحقول النفط ويضطرون لعبور النقاط الحدودية بيننا والمملكة العربية السعودية للذهاب الى مقار اعمالهم.

شيء يخرّع

خليل الصالح: ارقام المصابين الكثيرة شي يخرع ولابد من تقييم الوضع خاصة بالنسبة لعودة ابنائنا للمدارس

صالح الشلاحي: انا كنت احد الاطباء المتعاملين مع كورونا وقد كنا غير مستعدين لها وتوالت الاخطاء خاصة في البداية عندما سمح لركاب طائرة بالدخول للكويت وانزالهم في احد الفنادق والجرعة التعزيزية لا ينطبق عليها مفهوم التطعيم ولذلك لا يجب ان تكون اجبارية. وهناك اسئلة يجب على رئيس الوزراء الاجابة عنها هل انا احمي الدول الثانية عندما امنع المواطن من السفر اليها الا للمطعمين او ان الدولة لا تريد ان تصرف عليهم للعلاج اذا ما اصيبوا؟

مهلهل المضف: هل تم التحقق بشكل كامل من ان اللقاح صالح لجسم الانسان وهل يمنع الاصابة بالفيروس طبعا لا لان كل الدراسات اثبتت ذلك، وسوء الخدمات الصحية ضررها اكبر من فيروس كورونا.

حمدان العازمي: نستغرب من وزارة الصحة لم تظهر بيان ان اللقاح آمن مئة في المئة ومع ذلك يتم التضييق على المواطنين، وقد صرح رئيس الوزراء ان التطعيم ليس اجباريا وبعدها اصبح التضييق على غير المطعمين وثم اصبح التطعيم اجباريا، والكل يدري ان بعض المستشفيات الخاصة تعطي شهادة غير صحيحة بان مسحته ايجابية او سلبية حسب الدفع، البدون في الصفوف الامامية ليش ما ياخذون حقهم كان الكل خايف من الكورونا وهم بالصفوف الامامية عطوهم حقهم.

صيفي الصيفي: نبي تفسير لمنع النواب من دخول القاعة الا بعد الفحص بينما في جلسة افتتاح مجلس الامة دخل الكثير من الجمهور بدون فحص، المنع والسماح سياسي، واللي قدم روحه وجهده من الجهاز الطبي الى الآن لم يأخذ مكافأة الصفوف الأمامية ليش ما يصير هذا جزاهم يعني.

عبدالعزيز الصقعبي: ارقام الاصابات في الوضع الحالي طبيعية وواضح اننا ماشين صح ولكن الاجراءات الحكومية في التضييق على المواطنين لا تتناسب مع الارقام، واكبر مصيبة ان يستغل ملف الجائحة سياسيا وهناك توصيات سنقدمها واذا لم تطبقها الحكومة فسيتم محاسبتها.

بدر الملا: لم نسمع من فريق وزارة الصحة عن الاثار السلبية للتطعيم وكذلك هناك مخالفة للدستور في منع المواطنين من السفر، وانا استهجن بشدة وبشدة وبشدة مرة ثالثة بشان الكتاب الذي ارسلته للمجلس بمنع النواب المصابين من حضور الجلسة.

محمد المطير: الطاقم الصحي وعلى رأسهم الوزير السابق باسل الصباح ابدعوا واعلم ان هذا الكلام لا يعجب البعض، وقد استغربت من الكتاب الذي ارسلته الى الاخ الوزير الذي يمنع النواب من حضور الجلسات بينما الوزير السابق كان موافقا وانت درست باسل ولكن التلميذ تفوق على استاذه.

عملية تنفيع

بدر الحميدي: واضح ان فحص الـ«بي سي ار» اصبح عملية تنفيع للمراكز الصحية اللي حصلت ملايين الدنانير من جيوب المواطنين.

شعيب المويزري: كل الدول تتعامل مع الجائحة كمرض عادي الا الكويت ما ادري هل عندنا علماء ومراكز صحية لها رأي آخر، ليش ما تفتحون الدولة مثل الدول الاخرى والا هذه الدول من المريخ، الاخ الوزير ليش ما تسمح للاطباء بالتصريح عن الوضع وليش فاتحين مكتب لمنظمة الصحة العالمية اللي بلاويهم كثيرة وهناك تحقيقات معهم ولا استبعد استدعاء مسؤولين كويتيين للتحقيق معهم.

أحمد الحمد: الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرين تأثروا وتكبدت الدولة أعباء كبيرة نتيجة كثرة الإغلاقات والتعامل مع الأزمة من جانب صحي فقط.

محمد الحويلة: نشيد بالجهود الوطنية التي بذلت للمحافظة على أرواح الناس.. لكننا نؤكد أن المواطن أصبح ضحية أسعار الفحص غير المبررة في القطاع الخاص ويجب التوسع في استحداث مراكز للفحص في جميع المحافظات.

المسموح والممنوع

خالد العتيبي: اول ما بدا الفيروس بدأ شرسا ولكنه الآن يمر بمرحلة ضعف ومع ذلك الحكومة ما زالت تتشدد بالاجراءات، ومسموح دخول النوادي والاسواق وغيرها الا هنا في قاعة عبدالله السالم ممنوع دخول الجمهور، وليس من حق الحكومة منع المواطنين من السفر فهذا حجز للحرية ومخالف للدستور.

حسن جوهر: كان هناك شبهات لاستغلال هذا الوضع الكارثي لمنافع شخصية لتجار وغيرهم وقيادات في وزارة الصحة، وكميات كبيرة لمعدات الطبية تخزن بطريقة ليست سليمة وكذلك الحرائق التي تعرضت لها بعض العقود وهذه برقبتك الاخ الوزير، كما ان هناك استغلالا من بعض الشركات الجشعة للممرضين اللي ما عندهم سند غيركم.

فايز الجمهور: لاحظت تهميشا واهمالا للجانب النفسي للمواطنين في جائحة كورونا، والمواطنون لهم اقارب في الشقيقة الكبرى السعودية ولذلك عندما يدخل المملكة ولو ساعتين يتم حجره لمدة اسبوع صراحة هذا غير منطقي وعليه علامة استفهام.

وزير الصحة: نحن نتكيف مع الجائحة ولدينا المرونة لتغيير الاجراءات التي اتخذناها سابقا والآن اصبحت لدينا الخبرة للتنبؤ بالاحداث، ونحن حريصون على صحة الناس وان شاء الله تكون الجائحة في نهايتها وان نقوم بتعديل الاجراءات ولكن بحذر خاصة بشان كبار السن والمرضى، ولم يغب علينا تكريم الشهداء ونعمل على ايجاد طريقة لتخليد ذكراهم، الوزارة في الفترة الاخيرة لا تمنع غسل الموتى، ونحن حريصون على ابنائنا الطلبة ونتعاون مع وزارة التربية لتشجيع العودة للتعليم الحضوري، والوزارة تعمل على توفير الرابد فيست بديلا للبي سي ار وسيكون في المراكز الصحية والمستوصفات حيث طلبنا كمية منه حيث يستطيع المواطن ان يقوم بالفحص بنفسه وفي بيته، وأنا اشكر حسن جوهر على ملاحظته واي شبهة تعد على المال العام سأحيلها الى النيابة مباشرة وهذا وعد لن اتحمل التعدي على المال العام لا في الدنيا ولا في الاخرة.

احمد مطيع: لا يمكن ان يتفوق الطالب على استاذه البروفسور دكتور خالد وانا اعني الوزير السابق.

حمدان العازمي: بعض الوزراء يقول هذه توصية ولا يأخذ بها وهذا خطأ ولذلك لابد ان تؤخذ التوصيات بعين الاعتبار.

الغانم: الصحة العامة لا تستخدم سياسيا في المجلس واكبر دليل ان اربعة مصابين لم يحضروا جلسة طرح الثقة بوزير الدفاع وثلاثة منهم مؤيدون له وللمصلحة العامة لم نستخدم هذا ملف سياسيا.

عدد من النواب يتقدمون بتوصيات للتصويت عليها واحالتها الى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

التوصيات

? احالة تقارير ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات المرصودة على وزارة الصحة اثناء الجائحة الى اللجنة الصحية.

? تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في كل التجاوزات والشبهات التي صاحبت الجائحة.

? تشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية وتربوية واقتصادية لتلقي شكاوي المتضررين من الجائحة.

? رفع القيود عن السفر.

? اعتبار متلقي الجرعة الثانية ملقحا بالكامل اسوة بمتلقي الجرعة الثالثة.

الغانم: لا نستطيع التصويت على التوصيات المقدمة لعدم وجود نصاب وسنؤجلها للجلسة القادمة وترفع الجلسة.

