الحكومة لا تنوي تقليص الدعم.. و«التموين» محل مراجعة

مال وأعمال

كشفت مصادر اقتصادية مسؤولة لـ«النهار»، عن ان الحكومة لا تنوي التخلي عن مستوى الدعومات المرتفع في المدى القريب، وحتى تستقر الاوضاع الاقتصادية في العالم، خاصة مع صعود كبير في اسعار السلع والمنتجات نتيجة تداعيات كورونا وتباطؤ النمو.

واوضحت المصادر ان الجهات المعنية لن تترك المستهلك في مواجهة شبح الغلاء المستشري، انطلاقاً من حرص الدولة على دعم مواطنيها، ومع ارتفاعات سعر النفط ستكون الأمور اسهل، لكن المصادر ذاتها، اوضحت ان بعض السلع غير الضرورية يتم اعادة النظر بها وستخضع لرسوم تفوق الـ100%. وتحدثت عن دراسة جديدة لاجراء مراجعة كاملة للمواد الغدائية المدرجة في البطاقة التموينية للمواطنين، موضحة ان الدراسة تستهدف استبعاد المواد التموينية غير النافعة والتي لا تلقى قبولا لدى المواطنين وفي نفس التوقيت تشكل عبئاً على ميزانية الدولة، والاستعاضة عنها بمواد اكثر طلباً على تخفيض بعض المواد التموينية. واضافت المصادر ان الدراسة تسعى الى تحديد وتوفير المواد الأساسية التي لا يستغني عنها المواطن، موضحة ان الوفر المالي من تقليص او الغاء المواد غير الضرورية يقدر بـ 30 مليون دينار سنوياً. ولفتت الى ان الكويت تعمل على التركيز المطلق على مبدأ الأمن الغذائي للمواطنين،مؤكدة ان ذلك التوجه يظهر جليا في تأمين احتياجات المواطن الأساسية بالدعم المادي واللوجيستي ولمختلف انواع السلع الرئيسة، بمعدل انفاق على المواد التموينية يزيد عن 100 مليون دينار سنويا وفقا لاخر الاحصائيات من وزارة التجارة والصناعة. وأفادت المصادر، ان العجز في الميزانية والتوجه الى اقرار قانون الدين العام والاقتراض اجبر الجهات المعنية الى النظر في اوجه الهدر في عدد من الجهات.

