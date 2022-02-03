«المركزي» أصدر دليل «تأسيس البنوك الرقمية»

مال وأعمال

في ضوء تنامي اهمية التكنولوجيا في القطاع المصرفي والمالي، ودورها في تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء والمساهمة في تنمية الاقتصاد ككل، وفي اطار الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي للاستفادة من التطورات المستجدة بما يضمن الاستقرار المالي ويحفز الابتكار، ويلبي الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية، فقد اصدر البنك المركزي دليل متطلبات تأسيس البنوك الرقمية.

جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، اشار فيه الى ان ضمان سير العمل المصرفي هو من ابرز الأدوار التي اسندها القانون الى البنك المركزي. وفي ظل ما تعيشه الصناعة المصرفية من تحولات تعيد تشكيل نماذج اعمالها لتقدم خدمات افضل وأسهل للعملاء بالاستفادة من الامكانات الكبيرة للتقنيات الرقمية، وضع بنك الكويت المركزي اطار العمل المصرفي الرقمي لتمكين البنوك الرقمية، بعد دراسة مستفيضة للممارسات الرقابية في 25 بنكاً مركزياً، ونماذج عمل 40 بنكاً رقمياً.

وأوضح المحافظ ان البنوك الرقمية تعمل من خلال ثلاثة نماذج اساسية، فاما ان تكون وحدة مصرفية رقمية تابعة لبنك قائم، او شراكة بين بنك قائم وبين مؤسسة رقمية، بحيث يتولى البنك العمليات المصرفية الأساسية، فيما تدير المؤسسة الرقمية العلاقة مع العملاء والعلامة التجارية وغيرها من الخدمات، اما النموذج الثالث فهو البنوك الرقمية بالكامل. ونوه الدكتور الهاشل الى انه فيما يتعلق بتأسيس بنوك رقمية جديدة فقد فتــح بنك الكويت المركزي الباب لاستقبال طلبات تأسيس تلك البنوك، وأصدر دليلاً شاملاً لمتطلبات التأسيس. وذكر المحافظ ان بنك الكويت المركزي سيقوم باستقبال وتجميع نماذج الطلبات المكتملة والمستندات المطلوبة من تاريخ اصدار هذا الدليل وحتى 30/6/2022، كما سيقوم خلال تلك الفترة بالرد على كل الاستفسارات التي ترد اليه. وستتم مراجعة ودراسة نماذج الطلبات وفق معايير تقييم موضوعية محددة خلال فترة ستة اشهر اخرى، ليتم منح الموافقة للطلبات المستوفاة للشروط والمعايير مع نهاية العام الحالي.

كما اشار المحافظ الى ان دليل متطلبات تأسيس البنوك الرقمية والذي يتضمن (5) اجزاء رئيسة تتناول تعريف البنوك الرقمية، وشكلها القانوني، والأنشطة المصرح بها، ومراحل التأسيس واجراءاتها، الى جانب نموذج الطلب، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية، جميعها متوفرة على الموقع الالكتروني لبنك الكويت المركزي www.cbk.gov.kw.

