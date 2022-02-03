«بيتك» قاس تفاعل المجتمع مع حملة «دراية»

مال وأعمال

نفذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» تجربة مصرفية مجتمعية مبتكرة لقياس الوعي المصرفي لدى طلبة الجامعة، وتقديم النصائح التوعوية المتعلقة بالمخاطر السيبرانية وحماية حساباتهم المصرفية، ضمن اطار الحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي اطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية، وضمن المسؤولية الاجتماعية للبنك.

وركزت التجربة على اختبار المعلومات المصرفية لدى عدد من طلبة جامعة الكويت بهدف تعزيز الوعي المالي وتسليط الضوء على عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها العملاء والتي تتم عبر اساليب مختلفة مثل الرسائل النصية، او البريد الالكتروني، او المكالمات الهاتفية، او قنوات التواصل الاجتماعي.

وأجرى «بيتك» التجربة التوعوية خلال تواجده في مقر جامعة الكويت، وكانت عبارة عن مسابقة تتطلب من المشاركين فيها ادخال بياناتهم للدخول في السحب والفوز بمبلغ مالي ومشاركة رمز المرور لمرة واحدة الـOTP مع موظف «بيتك»، وكانت ردود افعال الطلبة مختلفة، حيث اكد مسؤول «بيتك» للطلبة المشاركين ان البنك لن يطلب المعلومات الشخصية لأي من عملائه عن طريق البريد الالكتروني او الرسائل النصية او المكالمات الهاتفية، مع التأكيد على اهمية تجنب الرد على تلك الرسائل، باعتبارها محاولات احتيال والهدف منها الحصول على معلوماتهم المصرفية لسرقة اموالهم او بياناتهم.

وشدد على ضرورة عدم مشاركة رمز الـOTP مع اي جهة والتعامل بحذر مع الروابط الالكترونية، لأن مجرد الضغط على الرابط قد يعرض بياناتهم المصرفية السرية للسرقة، وتطرق الى بعض النصائح التي يمكن اذا اتبعها العميل ان تحمي حسابه المصرفي مثل عدم حفظ اي معلومات سرية كأرقام بطاقة السحب الآلي، او بطاقة الائتمان، او رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال، وعدم كتابة الرقم السري على البطاقة ومشاركتها مع اي جهة، وتسجيل الخروج من التطبيق او الموقع الالكتروني للبنك فور الانتهاء من المعاملة.

ولاقت التجربة المصرفية تفاعلا كبيرا من الطلبة واصداء ايجابية من المتابعين والجمهور واشادات رسمية، حيث اثنى بنك الكويت المركزي على جودة المحتوى المقدم والفكرة والتنفيذ، وقام باعادة نشر محتوى التجربة على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

ويواصل «بيتك» دعم حملة «لنكن على دراية» والحرص على حماية حقوق العملاء وتوعيتهم بها وتعزيزها بأفضل الممارسات وتعريفهم بأهمية الخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها البنك عبر دعم مختلف الحملات في هذا الاطار ونشر فيديوهات ومواد تثقيفية ورسائل توعوية على جميع قنوات «بيتك» على مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف نقاط التواصل مع الجمهور، مع توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء.

وتشمل حملة «لنكن على دراية» مواضيع متنوعة بما في ذلك: التعريف بدور البنوك كوسيط مالي، وأهمية الادخار والاستثمار وكيفية الاستفادة من المنتجات التي تقدمها البنوك في هذا المجال، والتوعية بحقوق العميل عند الحصول على التمويل الشخصي سواء الاستهلاكي او الاسكاني، وكذلك الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وآلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، بالاضافة الى البطاقات المصرفية المتنوعة، الى جانب اهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال وغيرها من المواضيع لضمان توعية متكاملة للجمهور والعملاء.

