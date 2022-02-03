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مال وأعمال

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مصر: إدراج 10 شركات حكومية


تستهدف الحكومة المصرية طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة، بحسب محمد معيط وزير المالية المصري. وأرجع معيط الهدف من طرح حصص من شركات حكومية في بورصة مصر إلى زيادة «مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من شرائح المستثمرين للبورصة المصرية، وجذب استثمارات أجنبية أكثر إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري والبورصة المصرية... لم نحدد القيمة المتوقَّعة بعد من الطروحات لأنَّ الأسواق متقلّبة، و تتغير كل لحظة».


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