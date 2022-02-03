«المركز»: السوق الكويتي ثالث أفضل الأسواق الخليجية أداء

مال وأعمال

أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يناير 2022، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام وأسواق الأسهم الكويتية بشكل خاص شهدت تحقيق مكاسب، مدعومة بالارتفاعات المتتالية في أسعار النفط. فقد ارتفع المؤشر العام للسوق الكويتي بنسبة 4% للشهر.

ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع التكنولوجيا الرابح الأكبر، مسجلا زيادة نسبتها 10.6%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 8.5%. وتراجع مؤشر قطاع المرافق وقطاع السلع الاستهلاكية 1.8% و1% على التوالي. وفي المقابل، حقق القطاع المصرفي مكاسب بلغت 5% هذا الشهر. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الاستثمارات الوطنية وسهم مشاريع الكويت أكبر مكاسب في يناير بنسبة 27.4% و15.5% على التوالي. وقد بدأ موسم الإعلان عن نتائج الأعمال للربع الرابع من عام 2021 بنشر البنوك الرئيسة لنتائج قوية. وأصدر بنك بوبيان وبنك الكويت الوطني أرباحهما، التي ارتفعت في عام 2021 بنسبة 41% و47% على التوالي، مقارنة بعام 2020.

ووفقا للموازنة العامة للسنة المالية (2022/2023)، لفت تقرير «المركز» أنه من المتوقع أن يتراجع عجز الموازنة بنسبة 74.2% على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع إيرادات النفط بنسبة 83.4% على أساس سنوي، وذلك على افتراض سعر 65 دولاراً لبرميل النفط وعلى أساس سعر تعادل يبلغ 75 دولارا للبرميل.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط الحالي والمتوقع وصوله إلى أعلى من هذا المستوى، فيمكن للكويت أن تسجل أول فائض موازنة منذ تسعة أعوام. وأكدت ستاندرد أند بورز على تصنيفها الائتماني السيادي للكويت، في حين خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمُصدر العملات الأجنبية في الكويت من AA إلى AA-. وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنها بصدد جعل محفظتها بالكامل متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير «المركز» إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7% خلال يناير، مدعوما باستمرار ارتفاع أسعار النفط. وتقدمت السوق السعودية الأسواق الخليجية هذا الشهر، تلتها قطر والكويت، بمكاسب نسبتها 9% و7.5% و4.4% على التوالي، بينما سجلت سوق عمان خسارة طفيفة بلغت 0.3%. وجنت أسواق أبوظبي والبحرين ودبي مكاسب نسبتها 2.1% و0.7% و0.2% على التوالي. ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان الأداء الأفضل لسهم بنك الرياض الذي ارتفع بنسبة 25.5% خلال الشهر، تلاه سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 14.6%. ومن المتوقع أن تؤدي الارتفاعات المتعددة المتوقعة في أسعار الفائدة إلى زيادة هوامش الربح للبنوك، ما يضفي نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.

ونوّه تقرير «المركز» إلى أداء أسواق الأسهم العالمية الذي جاء متفاوتا مع بداية العام، وأغلقت المؤشرات الرئيسة الشهر على خسائر. وعلى الرغم من تبدد المخاوف تجاه متحور أوميكرون، إلا أن التوترات الجيوسياسية وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحد من التضخم المرتفع كان بمثابة عوامل معاكسة للأسواق.

وعقب اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الشهر، يتوقع المحللون خمسة ارتفاعات في أسعار الفائدة خلال 2022. وظهرت أرباح الربع الرابع 2021 بنتائج وتوقعات غير مُرضية لـ«جي بي مورغان» وانتهت بشكل إيجابي مع واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، وهي شركة آبل التي سجلت أعلى إيرادات في تاريخ الشركة بفضل زيادة في مبيعات آي فون. واهتم المستثمرون بتعليقات الإدارة والأثر المالي للتضخم المرتفع واختناقات سلسلة التوريد.

وأغلق مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) ومؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) على تراجع بنسبة 5.3% لكليهما خلال الشهر. وعانت أسهم الأسواق الناشئة الخسارة بعد إقدام مدراء الأصول الأجنبية على البيع.

