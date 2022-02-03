«المركزي» أقر زيادة رأسمال «بنك بوبيان»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي، على زيادة رأس المال؛ وذلك بإصدار أسهم جديدة وعددها 400 مليون سهم.

وقال «بوبيان» في بيان للبورصة، إن أسهم الزيادة سيتم طرحها للاكتتاب العام مع حق الأولوية لمساهمي البنك. وأوضح أن علاوة الإصدارة سوف تكون بقيمة 400 فلس لكل سهم تُضاف إلى القيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس للسهم. وأضاف «بوبيان» أن البنك سيقوم باتخاذ كل الإجراءات المُتعلقة بعملية إصدار الأسهم والإعلان عنها؛ وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل كل من هيئة أسواق المال والجمعية العامة غير العادية للبنك.

