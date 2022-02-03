«إير كايرو» «السابع» في انتظام رحلات الطيران

مال وأعمال

صنفت المنظمة العالمية «OAG» شركة «اير كايرو» للطيران في المركز السابع من بين شركات الطيران في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) في معدل انتظام الرحلات في تقرير الـ OAG.

وتقدم منظمة OAG بيانات عن المطارات وشركات الطيران قد قدمت تقريرها السنوي الذي يصنف شركات الطيران من حيث الانتظام في أوقات الرحلات عالمياً.

وقال رئيس شركة إيركايرو للطيران حسين شريف ان التقرير كشف عن حصول شركة اير كايرو على نسبة عالية تجاوزت 94% في معدل انتظام التشغيل وقيام الرحلات في الموعد المحدد، موضحا ان هذا التحسن كان نتاج العديد من العوامل التي شملتها خطة تطوير الشركة في السنة الأخيرة.

واضاف شريف أن الشركة التي تأسست في 2003 تمتلك أسطولا حديثا من الطائرات يبلغ عددها 10 طائرات وجميعها من طراز إيرباص A320، مؤكدا أن الشركة سوف تستقبل قريبا طائرات جديدة من طراز إيرباص A320 نيو، لافتا الى ان شركة مصر للطيران تمتلك 60 % من الشركة و40 % للبنك الأهلي منها 20 % لشركة الاستثمار المصرية.

ومن جانبه اشار الحسيني عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـشركة بو خمسين للطيران «الى ان شركة المركز الاهلي للطيران احدي شركات مجموعة بوخمسين القابضة، تعد الوكيل الحصري المعتمد لـ«اير كايرو» في الكويت، لافتا الى طيران «اير كايرو» سوف يستعيد كامل التشغيل الطبيعي لجدول الرحلات بين البلدين منتصف 2022.

واوضح عبد الحميد ان «اير كايرو» تضع عدداً من الطائرات الجديدة للعمل بين مطار الكويت الدولي ومطار القاهرة وبالاضافة الى مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة، بما يلبي رغبات جميع المسافرين الأمر الذي يمهد الطريق للاستئثار بحصة عادلة من سوق الطيران بين البلدين.

واضاف الحسيني عبد الحميد ان «بو خمسين للطيران» تسعى الى التعاون مع عدد من افضل الشركات الاقليمية والعالمية في اطار توفير افضل الخدمات لعملائها،كما ان قطاع الشحن في الشركة قد نجح في التعاقد لتمثيل مجموعة من كبرى شركات الطيران مثل الاتحاد للطيران وطيران الخليج والملكية الاردنية، بالاضافة الى ان مجموعة الطيران نجحت مؤخرا في التعاقد مع شركة «فيزتارا» الهندية وهي شركة هندية تمتلك فيها مجموعة «تاتا» العالمية نسبة 51% و49% تملكها الخطوط الجوية السنغافورية.

