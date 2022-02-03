الرشيد بحث مع وزير الاقتصاد المغربي التعاون الثنائي المشترك

مال وأعمال

استقبل وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد وزيرة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية نادية فتاح العلوي.

وتم خلال اللقاء الإشادة بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، والسعي نحو تعزيز وتفعيل سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، كما تمت الإشارة إلى تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البلدين لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة عليهما، والتأكيد على زيادة التعاون المتبادل في المجالات الاقتصادية.

حضر اللقاء سفير المملكة المغربية لدى الكويت علي إبن عيسى، ووزير مفوض ونائب رئيس البعثة في سفارة المملكة المغربية لدى الكويت محمد القادري، والمدير العام لصندوق إثمار الموارد عبيد عمران، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية طلال النمش.

