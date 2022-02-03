«التجارة» ضرورة التنظيم الخليجي المشترك لحماية المستهلك

مال وأعمال

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي أهمية التنظيم المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي لحماية حقوق المستهلك من الغش والتلاعب التجاري فضلا عن إيجاد آلية مشتركة في التصدي ومحاربة البضائع والسلع المقلدة. جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن وزارة التجارة والصناعة على هامش الاجتماع الأول للجنة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون والذي شارك فيها الوكيل العنزي ممثلا عن الكويت عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد). وذكر البيان أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي منها تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بالأسواق لما لها من تأثير إيجابي في حماية المستهلك. أضاف أن المشاركين ناقشوا أيضا آلية تفعيل تبادل المعلومات والبيانات بشأن السلع والبضائع المقلدة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس للوصول لنتائج إيجابية موحدة تهدف لمحاربة هذه الممارسات. ولفت الى أنهم أكدوا أهمية تنظيم فعالية سنوية مشتركة بين الدول الأعضاء في مجال حماية وتوعية المستهلك وتبادل الخبرات بينهم فيما يخص مجال التسوق الإلكتروني علاوة على اتفاقهم على حث دول مجلس التعاون الخليجي للانضمام إلى المنظمة العالمية لشبكة حماية المستهلك.

