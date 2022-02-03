1.5 مليون دينار أرباح «الامتياز» لعام 2021

مال وأعمال

حققت شركة مجموعة الامتياز تحسناً في أدائها خلال 2021، حيث سجلت صافي أرباح بلغت 1.5 مليون دينار في عام 2021 مقارنة بصافي خسارة بلغت 21 مليون دينار في عام 2020.

وتدل النتائج على أداء محفظة أصول الشركة حيث سجلت الأرباح التشغيلية نمواً ملحوظاً تم تحقيقه عبر معظم القطاعات بما في ذلك الصناعات الدوائية، والتعليم، والطاقة والتشييد والمقاولات، والعقار في عام 2021 مقارنة في عام 2020.

وكان الأداء لمحفظة الأصول مدعومًا من خلال عملية ترشيد للتكاليف عبر مختلف القطاعات بالإضافة إلى التحول الإيجابي في محفظة الاستثمارات.

وارتفع مجمل الربح من الشركات التابعة بنسبة 8.3% على أساس سنوي لعام 2021، ليصل إلى 27.6 مليون دينار، مقارنة بـ 25.5 مليون دينار لعام 2020.

وارتفع ربح العمليات التشغيلية إلى 29.7 مليون دينار لعام 2021، ليسجل نمواً قدره 3.8 ملايين دينار في عام 2020.

وبلغت الأرباح قبل خصم مصاريف التمويل والإهلاك والضرائب 7.2 ملايين دينار لعام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 20.7 مليون دينار لعام 2020.

وارتفع إجمالي مصاريف التشغيل بشكل هامشي بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 25.9 مليون دينار لعام 2021، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مصاريف التسويق في قطاع الصناعات الدوائية.

وارتفع صافي الربح العائد للشركة الأم إلى 1.5 مليون دينار في عام 2021، مقارنة بخسائر قدرها 21 مليون دينار من عام 2020.

وبلغ إجمالي الأصول 288 مليون دينار في ديسمبر 2021، مقارنة بـ 353 مليون دينار في ديسمبر 2020.

الانخفاض في قيمة الأصول يعود بشكل رئيس إلى بيع شركة الدار للهندسة والإنشاءات HOTECC.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية 211 مليون دينار في ديسمبر 2021، مقارنة بـ 214 مليون دينار في ديسمبر 2020.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 9% من القيمة الأسمية للسهم بواقع 9 فلوس عن كل سهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتكون خاضعة لموافقة الجمعية العمومية.

