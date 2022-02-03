«الغرفة» تشارك في معرض إكسبو  دبي 2020

مال وأعمال

تشارك غرفة تجارة وصناعة الكويت ضمن جناح الكويت في معرض «اكسبو دبي 2020» خلال الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2022، حيث مثل الغرفة كل من: خالد يوسف المانع – مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وأحمد عيسى العمر- رئيس قسم بإدارة الشؤون الإدارية والمالية وبزة محمد بو قماز - باحث أول بإدارة الصناعة والعمل.

وتأتي مشاركة الغــرفــة بالمعرض في إطار إبراز دور القطاع الخاص الكويتي في مشاريع التنمية المستدامة وكونها ممثلا لأكثر من 60 ألف عضو من الشركات والمؤسسات الكويتية المسجلة والفاعلة.

وضمن مشاركتها في إكسبو دبي قدمت الغــرفة عرضاً حول تحولها الرقمي الشامل خدماتها الإلكترونية تحديداً وذات العلاقة والاهتمام بالاقتصاد، وعرض ركائز القطاع الخاص الكويتي في الوقت الراهن والتي أسهمت بنجاحه وتميزه بمشاريعه واستراتيجيته في معظم دول العالم.

ولقد سبق للغـرفة الخوض بعدة تجارب في التحول الرقمي، حيث إن الأمر ليس بجديد عليها خصوصاً بعد فوزها عام 2005 بجائزة أفضل مشروع رقمي على مستوى غرف العالم آنذاك.

وحظت مشاركة الغـرفـة بتفاعل كبير من قبل عدد من الشركات الأجنبية والغرفة التجارية المتواجدة في المعرض حيث عقدت عدة اجتماعات مشتركة بهدف استقطاب الشركات بتلك الدول وتبادل المشاريع بمختلف القطاعات حيث التقى وفد الغـرفة بعدة جهات مختلفة ومنها هيئة تنمية الاستثمار الماليزية (مايدا) ووزارة الشؤون الخارجية وزارة الدولة للتجارة والتعاون في بوليفيا وممثلي الغرفة العربية البولندية كذلك ممثلي غرفة التجارة المكسيكية وعدد من الجهات المختلفة ذات الطابع الاقتصادي.

كما أشادت الغرفة بجهود القائمين على انجاز جناح الكويت خاصة وزارة الإعلام الكويتية، حيث يعد الجناح مميزاً ويعكس صورة مشرفة عن الكويت، خاصةً وأن الجناح يشهد حضوراً كبيراً يومياً الأمر الذي يعد فرصة ممتازة لتسويق الكويت في هذه الفعالية العالمية أمام مختلف شعوب العالم.

