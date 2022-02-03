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مال وأعمال

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«الناقلات»: فحص وتعبئة أكثر من 17 مليون أُسطوانة سنوياً


أكدت شركة ناقلات النفط، حرصها الشديد والدائم على سلامة اسطوانات الغاز والالتزام بمعايير الأمن والسلامة والجودة العالمية في التعامل معها قبل وصولها لأيدي المستهلك، مثمنة الجهود التي تقوم بها الجمعيات التعاونية لضمان حفظ ونقل اسطوانات الغاز بطريقة آمنة إلى المستهلكين. وأعربت الشركة في بيان صحافي عن تقديرها وشكرها في الوقت ذاته للمستهلكين، منبهين الى «ما تسببه سلوكيات سوء استخدام البعض وخاصة في القطاع التجاري لتلك الاسطوانات». وبينت أنها تقوم بتعبئة نحو 60 ألف اسطوانة غاز يوميا وفحص وتعبئة ونقل وتوزيع ما يزيد على 17 مليون اسطوانة سنويا.


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