حصد الجوائز من جهات عالمية مرموقة

مال وأعمال

استطاع البنك الأهلي المتحد استطاع خلال عام 2021 أن يواصل تحقيق النجاح بالاعتماد على نموذج أعمال مرن واستراتيجية عمل واضحة لتحقيق نمو مستدام، وهو ما يتضح من خلال نيله لباقة من الجوائزمن جهات عالمية مرموقة، ففي تقدير مستحق توجت الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المتحد جهاد سعود الحميضي بجائزة الرئيس التنفيذي للقطاع المصرفي بالكويت لعام 2021، من مجلة جلوبل بانكنج آند فاينانس ريفيو. وذلك تقديرا لقيادتها القوية واستراتيجيتها ورؤيتها التي ساهمت بشكل كبير في نجاح عمل البنك الأهلي المتحد.

كما يفخر البنك بحصوله على جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام2021 من مجلة آسيا موني «asiamoney»، وهي أحد إصدارات مجموعة يورومني العالمية المرموقة، وذلك تقديرا لريادة البنك ودوره في دعم النمو الاقتصادي مع إعطاء الأولوية لسلامة العملاء والموظفين على حد سواء، واستخدامه للتكنولجيا لأتمتة عملياته الرئيسة وتقليل وقت تنفيذ المعاملات بشكل كبير، فضلا عن نجاح البنك في التكيف مع ظروف التباعد الإجتماعي التي فرضتها جائحة كوفيد 19 والتعاون مع الجهات المختصة لتقديم خيارات أعرف عميلك الرقمية التي تضمن للعملاء الحصول على الخدمات التى يطمحون إليها بأقصي قدر من السرعة والسهولة والأمان. حصد البنك جائزة «أفضل موقع متكامل للخدمات المصرفية للشركات» في الكويت لعام 2021» من غلوبال فاينانس العالمية، وهو ما اكد مجددا نجاح جهود البنك المستمرة في تبسيط مسار الأعمال المالية للشركات من خلال تبني حلول مصرفية مواكبة للتطور الرقمي، وجاءاختيار مديرعام تقنية المعلومات بالبنك الأهلي المتحد ،عبدالله يوسف جراغ لجائزة أفضل رئيس تقنية معلومات بالكويت للعام 2021 من مجلة « جلوبال بانكينج آند فاينانس، بمثابة إعترافا بحرص البنك الألي المتحد على ضم أفضل العناضر من الكفاءات الوطنية المتميزة.

كما حصد البنك جائزة أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت في العام 2021» من مجلة «إنترناشيونال بيزنس، حيث جاءت هذه الجائزة تقديرا لنجاح البنك في ابتكار نموذج خدمات ناجح لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

