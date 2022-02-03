«الكافيهات» والمطاعم تتنافس في توفير الأجواء العائلية

الخميس Al wanees

اجمع عدد من مرتادي الكافيهات والمطاعم على أن بزنس الكافيهات ليس مخاطرة بل هو من المشاريع الجيدة التي تعتمد على الخدمة الجيدة واختيار الموقع والديكورات الجيدة وكذلك الجودة ونوعية الأطعمة المقدمة للزبائن وكذلك المشروبات، بالإضافة إلى الموقع وتوفير احتياجات الزبائن من العائلات والشباب. واكدوا في لقاءات مع «النهار» ان هناك بوادر تعاف تدريجي تشهده الكافيهات والتي ساعد عليها انحسار الوباء بشكل كبير، موضحين ان الشيشة وتغيير الأجواء من بين العوامل الرئيسية وراء اقبال الشباب من الجنسين على ارتياد الكافيهات باعتبارها احد العوامل الرئيسية للترفيه في الكويت. وذكروا ان نشاط الكافيهات في المجتمع الكويتي يعتبر المتنفس الوحيد مع عدم توافر وسائل الترفيه لشرائح المجتمع المختلفة في ظل اغلاق مرافق المشروعات السياحية، مضيفين ان اعتياد الكافيه يمكن للدراسة من فئة الشباب وتغيير الاجواء للخروج والترفيه من روتين العمل والمنزل اليومي. وأشاروا الى ان الكافيهات عانت كثيراً من تداعيات فيروس كورونا وما سببته من خسائر كبيرة،بالإضافة إلى غياب العمالة الماهرة، مؤكدين أن بزنس الكافيهات يستهدف صاحبه بالأساس لتحقيق الربحية وزيادة الدخل ودمج المطعم مع المقهى كان لتلبية احتياجات العائلات. في البداية، أشارت صاحبة مشروع مطعم وكافيه «بورتو كافيه» الفنانة لمياء طارق إلى ان سبب اختيارها للفرع الثاني من مشروع الكافيه يرجع لحيوية المكان من ناحية ولكونه يتميز بأنه تجاري. وقالت إن الفرع الأول كان في منطقة الخيران وسأقوم بافتتاح الفرع الثالث قريبا ان شاء الله، مضيفة انه سيتم افتتاح فرع رابع خارج الكويت،مشيرة إلى أن الرجل له خبرة وطبيعة في الإدارة وتخليص المعاملات الورقية. وتحدثت الفنانة لمياء طارق عن بزنس الكافيهات بالقول انها قامت بافتتاح الكافيه قبل كورونا بعشرة ايام وتأثر البزنس بشكل كبير بما حدث في العالم اجمع ومن ضمنها الكويت وقد تكبد الكثير خسائر كبيرة، لافتة الى ان هناك تعافياً تدريجياً ولكن ليس بالدرجة التي كانت موجودة قبل كورونا،موضحة ان هناك التزاماً كبيراً بالاشتراطات الصحية حفاظا على صحة رواد المقهى. وأشارت إلى أن بزنس الكافيهات ليس مخاطرة بل هو من المشاريع الجيدة التي تعتمد على الخدمة الجيدة واختيار الموقع والديكورات الجيدة وكذلك الجودة ونوعية الأطعمة المقدمة للزبائن وكذلك المشروبات، بالإضافة إلى الموقع وتوفير احتياجات الزبائن من العائلات والشباب. وعن السبب في جاذبية بزنس الكافيه للسيدات، أشارت طارق ان الكافيه بالأساس كان مطعما واضيف إليه الكافيه، واختيار الأطعمة ونوعية الخدمة المقدمة والمشروبات في معظمها تتم تحت إشراف السيدات كون المرأة لها خبرة اكثر من الرجال في تلك الأمور. وقالت هناك خليط من رواد المقهى من العائلات والشباب وهم يتواجدون في اوقات معينة من اليوم. وفيما يتعلق بتحديات بزنس الكافيهات، أشارت إلى ان اي بزنس يتم الدخول فيه يحمل مخاطرة ويجب أخذ المخاطرة، إلا أن نوعية الاطعمة المقدمة والخدمة الجيدة وكذلك نوعية المشروبات وقمت في الوقت نفسه باختيار الموقع الجيد فلن يكون هناك اية مخاطرة من وجهة نظري. وقالت إن التحدي الخاص بالعمالة بدأت بوادر انفراج فيه، إلا أن الكافيهات بشكل عام عانت من نقص العمالة مع تفشي فيروس كورونا.

العمالة «غائبة»

ومن جانبه، أشار المدير التنفيذي لـ «بورت كافيه» احمد الحمد ان الكافيه يتميز بالخدمة التي تلبي تطلعات الشباب والعائلات من خلال نوعية المشروبات والأطعمة المتنوعة من المطابخ المختلفة، مضيفاً أن الكافيه يضم وجود المطعم لتلبية رغبات العائلات من المطابخ المختلفة اللبنانية والمصرية وغيرها.

وقال إن هناك بوادر تعاف تدريجي تشهده الكافيهات والتي ساعد عليها انحسار الوباء بشكل كبير، موضحا ان الشيشة وتغيير الأجواء من بين العوامل الرئيسية وراء اقبال الشباب من الجنسين على ارتياد الكافيهات باعتبارها احد العوامل الرئيسية للترفيه في الكويت.

واوضح الحمد ان الكافيهات عانت كثيراً من تداعيات فيروس كورونا وما سببته من خسائر كبيرة بالإضافة إلى غياب العمالة الماهرة.

وأشار إلى أن بزنس الكافيهات يستهدف صاحبه بالأساس لتحقيق الربحية وزيادة الدخل ودمج المطعم مع المقهى كان لتلبية احتياجات العائلات والشباب، مبينا ان تغيير الأجواء سبب رئيسي لاقبال الشباب، لافتا الى ان التعافي للبزنس بدأ مرة أخرى. وقال ان العائلات تستحوذ على نسبة كبيرة من رواد المقاهي وهناك نسبة من الشباب والبزنس بشكل عام جيد ولكنه يحتاج إلى إدارة جيدة وخدمة عالية الأداء.

تراجع كبير

ومن جانبه، أشار المستشار القانوني واحد رواد الكافيه جمال الباز إلى ان الخصوصية هي ما تميز مطعم ومقهى بورتو كافيه، ناهيك عن الخدمة الجيدة والأداء المتميز الذي تتميز به الكافيه. ولفت الباز الى ان مطعم ومقهى بورتو يتميز بأنه مكان اجتماعي، فمعظم رواده يعرفون بعضهم، مضيفاً ان الخدمة في المكان ممتازة والمكان جيد وهناك تباعد اجتماعي. وأشار إلى ان هناك تغييراً كبيراً في ارتياد المقهى من حيث تطبيق الاشتراطات الصحية بشكل كبير، لافتا إلى ان بزنس الكافيهات تراجع بنسبة لا تقل عن 60 بالمئة تقريبا. ولفت الى ان الكافيهات خسرت بشكل كبير وهناك الكثير من الكافيهات اغلقت خلال أزمة كورونا، حيث تراكمت الديون بشكل كبير على أصحاب تلك المشروعات. وزاد ان رواد الكافيهات يستهدفون في المقام الأول تغيير الأجواء لهم ولعائلاتهم بشكل كبير وهي ليست مكانا لتبادل الآراء او الأفكار.

أنشطة مربحة

ومن جانبه قال أحمد المطوع أحد رواد الكافيه إن ارتياد الكافيه يشمل جميع الفئات سواء الاهل او الأصدقاء للخروج من ضغوط العمل والدوام لفترات طويلة، موضحاً ان رب الأسرة يصطحب العائلة لأخذ قسط من الراحة والتسلية في الكافيه. واضاف المطوع ان عدداً كبيراً من الذين يعتادون على الكافيه اما لتغيير الاجواء او لأخذ قسط من الراحة والاستجمام مع النفس، خصوصا مع الذين لديهم بيئة محيطة من صغار السن والاطفال وكذلك إزعاج الشباب في منزل العائلة او الديوانية. ولفت إلى أن الكافيه لا يقتصر على شريحة عمرية معينه ولكن تشمل الأعمار والسنين كافة بدءا من صغار السن الى شريحة المتقاعدين وكبار السن، مشيراً الى أن جائحة كورونا اثرت على الانشطة كافة وخصوصا المطاعم والكافيهات نظراً لإغلاق المجمعات التجارية ومنع التدخين، مشيرا الى ان المشاريع المتوسطة والصغيرة تضررت كثيرا من الجائحة واثارها الاقتصادية. وأفاد ان الاغلاق الكامل والحظر الكلي لم يكن صائبا نظرا لحاجة الكثير من القطاعات العمل للانتهاء من اعمالها وذلك نظير عمل لفترة ساعات وليس طوال اليوم، مشيرا الى ان الكثير من اصحاب الانشطة مثل المطاعم والكافيهات تضرروا من الايجارات. ولفت المطوع الى ان بزنس الكافيهات يعد من الانشطة المربحة خصوصا مع التركيز على الخدمة المميزة للزبائن وجودة المنتج سواء الطعام والمشروبات والعمل بشكل طيب للتعامل مع الزبائن بمختلف الاعمار.

تغيير اجواء

وفي نفس السياق قال محمد قاسم احد رواد الكافيه ان الكافيهات في المجتمع الكويتي تعتبر المتنفس الوحيد مع عدم توافر وسائل الترفيه المختلفة لشرائح المجتمع المختلفة.

واضاف قاسم ان اعتياد الكافيه يمكن للدراسة من فئة الشباب وتغير الاجواء للخروج والترفيه من روتين العمل والمنزل اليومي وكذلك البعض يعتاد على الاجتماع فيها لمناقشة اوضاع العمل. واوضح ان الكويت حاليا من افضل الدول في منطقة الخليج في تجهيز الكافيهات والمطاعم من ديكورات وتزيين واجهزة من ارقى الاماكن، لافتا الى ان المطاعم والمقاهي المكان الاول للترفيه في المجتمع الكويتي.

واشار الى ان الكثير يعقد اجتماعات دورية في المقاهي وكذلك رب الاسرة والخروج أسبوعيا الى مطعم او مقهى، مضيفا ان عدم وجود البديل يجعل لا خيار امام الزبائن للخروج والاستمتاع وتغير الاجواء. واكد قاسم ان المطاعم والكافيهات اكثر الانشطة تأثرا من جائحة كورونا وتوقف الانشطة او الاغلاق خصوصا مع العمالة والايجارات، مشيرا الى انه لا بد للجميع ان يتعايش مع مرض كورونا خصوصا بعد التأكد بانه في حال الاغلاق سيواجه الناس خطر المرض وحال الاغلاق يواجهون خطر الافلاس لذا وجب علينا ان نتعايش وسطيا وان نلتزم بالاشتراطات الصحية.

