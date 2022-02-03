المسابقة الفوتوغرافية 2022.. بيئة شبابية حاضنة فروع الجائزة

الخميس Al wanees

برعاية من وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، وبجوائز تفوق 5000 دينار اعلنت جمعية المهندسين الكويتية انطلاق المسابقة الفوتوغرافية 2022 في عامها الرابع بعد توقف عامين بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال امين سر جمعية المهندسين الكويتية م. فهد العتيبي ان مسابقة الجمعية حظيت برعاية كريمة من وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح منذ عام 2015 وحتى الان دعما منه لرسالة الجمعية المجتمعية.

واضاف المهندس العتيبي ان جمعية المهندسين الكويتية تحرص دائما على دعم الشباب الكويتي وايجاد البيئة الحاضنة للمبدعين والموهوبين وهذه المرة في مجال التصوير الفوتوغرافي من دون حصر نطاق الدعم علي المهندسين والمهندسات مؤكدا ان تزامن المسابقة مع شهر فبراير يأتي تماشيا مع المشاركة باحتفالات الاعياد الوطنية.

وتابع قائلا: نحن بانتظار اعمال الشباب الكويتي والمقيمين على ارض الكويت الابداعية، وكلنا ثقة بأن الاخوة في لجنة التحكيم سيولون الاعمال الابداعية الاهتمام المطلوب والتقييم الموضوعي والفني لابراز افضل هذه الاعمال ومنحها جوائز المسابقة».

الأعياد الوطنية

وقال م. محمد عوض خلال مؤتمر صحافي بمقر جمعية المهندسين الكويتية وبحضور امين سر الجمعية م. فهد العتيبي والمحكم الدولي في مجال التصوير الفوتوغرافي ناصر العميري ان توقيت المسابقة يتزامن مع انطلاق الاعياد الوطنية وهي مناسبة غالية الى قلوبنا جميعا داعيا الله سبحانه وتعالى ان تكون كل ايام الكويت اعيادا وانتصارات.

وتابع قائلا: وبهذه المناسبة العطرة يسعدنا اليوم ان نعلن عن المسابقة الفوتوغرافية الرابعة والتي تقام برعاية كريمة من وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله الصباح ايمانا بأهمية ابراز المعالم التاريخية والحضارية والتراثية والسياحية المتنوعة بدولة الكويت الحبيبة، وبأهمية تكريم الشباب وابداعاتهم المتنوعة في مجال التصوير الفوتغرافي سواء داخل الكويت او في اي موقع اخر.

ووجه الشكر والتقدير والامتنان إلى وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله الصباح على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل للشباب الكويتي والمقيمين على ارض الكويت وابداعاتهم المتميزة.

واضاف عوض قائلا: كما نوجه الشكر الجزيل لجمعية المهندسين الكويتية الرائدة في احتضان قدرات وطاقات المواطنين الكويتيين والمقيمين على ارض الكويت الحبيبة وخاصة الزملاء المهندسين والمهندسات مؤكدا ان المسابقة مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين وبمختلف الاعمار.

واضاف المهندس عوض ان جمعية المهندسين اهتمت بتحديث مواضيع المسابقة وسمحت بالتصوير الجوي الدرون والتصوير المعماري ليدخلا ضمن المنافسة بعد ان كانت قاصرة على التصوير باللون الابيض والاسود والملون.

وقال ان التركيز على الجانب المعماري جاء ليتماشى مع التطور المعماري والتميز في التصاميم المعمارية الموجودة في المباني الرسمية والخاصة في الكويت.

وتابع عوض «طموحنا كبير في ان تتوسع المسابقة خلال الاعوام القليلة القادمة لتشمل مشاركة اخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة ان كثيرا منهم يعشقون الكويت ولهم الكثير من الذكريات الجميلة التي يحتفظون بها في ذاكرتهم عن جمال الكويت ولهم ابداعاتهم التصويرية في مختلف دول العالم كذلك».

وختم عوض تصريحاته بتوجيه الشكر لراعي المسابقة الشيخ محمد العبدالله وجمعية المهندسين والشركات الداعمة لطاقات وابداعات الشباب دائما.

محكمون كويتيون

من جانب اخر قال المحكم ناصر العميري: إنه تم تخصيص لجنة تحكيم كويتية لافتا الى ان لجنة تحكيم المسابقة تضم خمسة محكمين كويتيين ممن لهم باع طويل في التحكيم بالمسابقات الدولية وممن حصلوا على جوائز عالمية في مجال التصوير.

واكد العميري ان وجود صور بكاميرا الدرون سيفتح الباب امام المنافسة الفنية وسنكتشف مصورين فائقي الموهبة.

استعرض عوض

تفاصيل المسابقة في عامها الرابع وشروط الاشتراك والجوائز التي تفوق قيمتها 5000 دينار في 4 فروع:

1- التصوير المعماري في الكويت.

2- التصوير المفتوح الملون.

3- التصوير المفتوح «ابيض واسود».

4- التصوير الجوي «الدرون».

جوائز المسابقة

اعلن منسق عام المسابقة م. محمد عوض خلال المؤتمر الصحافي ان الجائزة الاولى في كل فرع تبلغ قيمتها 600 دينار بينما تبلغ الجائزة الثانية في كل فرع 300 دينار والثالثة 150 ديناراً لمشتريات من شركة فالكون ستور، والرابعة 100 دينار مشتريات من شركة AAB world، بينما المركزين الخامس والسادس شهادات تقدير في كل فروع المسابقة.

الاشتراك عبر موقع الجمعية

أعلن عوض ان الاشتراك سيكون عبر رفع الصور بدقة من 2-8 ميغابيكسل عبر موقع جمعية المهندسين الكويتية الالكتروني www.Kse.org.kw.