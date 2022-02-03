سهيلة السالم: «مجموعة النهج الوطني» لمساندة التوجهات الوطنية المثلى

الخميس Al wanees

أعلنت شخصيات كويتية ناشطة في المجال الأكاديمي والاقتصادي والاجتماعي إطلاق «مجموعة النهج الوطني» والتي تهدف إلى مساندة التوجهات الوطنية المثلى في معالجة الملفات والقضايا التي تمس مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد الناطق الإعلامي باسم المجموعة سهيلة عبدالعزيز سلطان السالم، في أول بيان للمجموعة أنه «من منطلق الحس الوطني وحرصاً على استمرارية الجهود الوطنية المبذولة من قبل المخلصين من أبناء الوطن، وفق النهج العلمي الصحيح، ودعماً للجهود الإيجابية، تم تأسيس مجموعة النهج الوطني التي تمتلك القدرات المهنية والتقنية اللازمة لرصد الوقائع والتطورات اليومية التي تطرأ على المشهد العام».

ورأت أنه «وعلى ضـوء تراجع مسـتوى الأداء بجميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات التابعة لها والعجز الواضح في أداء السـلطة التنفيذية والسـلطة التـشريعية بكل أدواتهما الرقابيـة والتـشريعية والأمنية، وتفاقم حالات الهدر المالي وما في حكم ذلك في كلتا السـلطتين، ولتلك الأسـباب انطلقـت المجمـوعة لـدعم ومسانـدة التوجه الأمثل فـي معالجة بعـض القضايا الوطـنية من خـلال المخاطبة العقلانية والطـرح الإيجابي واقـتراح الحلول المناسبة».

وأعلنت السالم أن مجموعة النهج الوطني وضعـت وثيـقـة عـمل وطنية حددت بموجبها مسارها ومن ثمه اجتمعت إرادة المؤسسين على إطلاق مبادرة لإنقاذ هذا الوطن بعد أن وصل لمرحلة أستشـعر أعضاء المجموعة من خلالها بالمسؤولية تجاه تفشي الهدر المالي في أركان مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنه «تم اعـتماد أهـداف للمجمـوعة تتحقق مـن خـلالها ثبات الهـوية الوطنية ورسـوخها بالعمل الوطني الجاد بكل ولاء وإخلاص، وذلك من خـلال إطـار وطـني تفاعـلي مؤثــر يخـدم الأهــداف الإصلاحية».

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن المجمـوعة تباشر تنفيـذ اسـتراتيجية متكاملـة تـقـوم علـى أسس مهنية رفـيعة أهـمها الشـفافـية والحـيادية والموضوعية، كما تتبنى كل توجـه يخدم مشاريع الإصلاح والتنمية الشاملة للمجتمع والدولة معاً.

وتضم مجمـوعة الـنهج الـوطـني نخـبة فـكـرية مـن الخـبـراء والمتخـصصين والأكاديمـيين مـن الكوادر الوطنية الـمشهـود لهـم بالمهـنية والـموضـوعـية، مع تركيز الاهتمام بالقضايا الوطنية، وتتفاعـل معها بـروح الـولاء والانتـماء للوطن، مع الأخذ بعـين الاعـتبار توجهات القيادة العليا للدولة، وتفادي كل ما يمس الوحدة الوطنية.

