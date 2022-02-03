جمال سنان احتفل بفوز «كف ودفوف» بجائزة «Joy Awards»

الخميس Al wanees

احتفل المنتج جمال سنان مع نجوم مسلسل «كف دفوف» في ابوظبي بنجاح العمل بعد فوزه بجائزة حفل Joy Awards في الرياض وذلك بحضور كل من هدى حسين، أحمد شعيب، لولوة الملا، خالد البريكي، بالاضافة الى مجموعة من الممثلين وذلك خلال تواجدهم في موقع تصوير مسلسل «من شارع الهرم للمسيلة» وهو من تاليف هبة حماده واخراج المثنى الصبح والذي سيتم عرضه في شهر رمضان القادم.

وقد علق جمال سنان عن الحفل قائلا « احتفلنا بفوز مسلسل كف ودفوف بجائزة أفضل مسلسل بحضور نجوم العمل المتواجدين في أبو ظبي ومع شريكة النجاح الكبيرة هدى حسين، والنجوم المميزين».

وقد وصفت هدى حسين هذا الاحتفال بانه فرحة جميلة مع زملاء النجاح وشكرت فيه اسرة مسلسل «كف ودفوف».

وكان جمال سنان شكر هيئة الترفيه في السعودية والمستشار تركي آل الشيخ على الجهود الجبارة المبذولة منهم ومن كل القائمين على الفنون والإبداع في الرياض والسعودية عموماً.

وشكر أيضاً مجموعة MBC المتمثلة في وليد الابراهيم ومنصة شاهد على الدعم والوقوف إلى جانب الدراما العربية وصناعها وأهدى النجاح لكل أسرة «كف ودفوف» ولبلده لبنان ولكل العاملين في شركة Eagle Films.

