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عودة Arabs Got Talent بموسم سابع


أعلنت مجموعة «ام بي سي» رسمياً عن عودة برنامج Arabs Got Talent – «أرابز جوت تالنت» بموسم سابع عبر شاشتها.
الإعلان أتى من خلال صفحات البرنامج الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وجاء فيه: «بعد نجاحاته في المواسم السابقة الفرصة تتجدد في الموسم السابع اشترك الآن في تجارب الاداء في المدينة القريبة إليك».
وأضافت إدارة البرنامج: «الكاستينغ في السعودية وتحديداً في جدة لأصحاب المواهب المميزة وذلك لفرصة الانضمام إلى الموسم السابع منArabsGotTalent وذلك يوم الأربعاء 23 فبراير في مركز جدة للمبادرات» هذا ولم يعلن القائمون على البرنامج عن أية تفاصيل أخرى حول الموسم الجديد وأسماء النجوم المشاركين في لجنة التحكيم.


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