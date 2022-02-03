دنيا تتفوق على إيمي في التغلب على أحزانها

الخميس Al wanees

شكَّل ظهور عائلة الفنان سمير غانم الأخير في حفل «جوي اوورد» الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حدثا سعيدا لجمهور الفنانة دنيا سمير غانم وايمي سمير غانم، فبعد أشهر من الانعزال الشديد بعد وفاة والديهما الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، اختفى الاثنان عن الأنظار بشكل كبير.

حيث بدأ أفراد عائلة سمير غانم، في لملمة جراحهم تدريجياً والعودة إلى حياتهم مثلما ظهروا أخيراً في بعض المناسبات الخاصة والعامة.

حالة التعلق الشديد التي عاشاها طوال سنوات كانت صاحبة أثر كبير عليهما في الحزن، لدرجة أن البعض أقر وقت أن رآهما بأنهما لن يقفا على رجليهما مرة أخرى وهو ما لم يحدث.

فاستطاعت الفنانة دنيا سمير غانم العودة سريعا وذلك من خلال تنفيذها لحملة إعلانية لأحد المنتجات الشهيرة وهي العلامة التي شاركتها والدتها في تقديم حملة لها من قبل، كما أن دنيا تعود مرة أخرى لتصوير مسلسلها الجديد «المدينة» والذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2022.

وهو المسلسل الذي شاركت فيه الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والذي سوف يكون إهداء لروحها هي وزوجها الفنان الكبير الراحل. فيما توقفت أخبار إيمي الفنية وانتشرت فقط بعض الاشاعات التي تفيد بقرب انفصالها عن زوجها الفنان حسن الرداد والذي ساعد في الأمر هو تصريحه بأنه في حالة راحة زوجية أخيراً حينما سأل عن سر عدم ظهوره مع زوجته بعد أشهر من وفاة زوجها إلا مرة أو اثنتين في زيارتها لقبر والداها.

وجاءت الصورة التي جمعت أفراد عائلة سمير غانم الأربعة في حفل «جوى أوورد»، حيث ظهر في الصورة الرباعي دنيا وإيمي مع أزواجهم حسن الرداد ورامي رضوان، وظهروا جميعًا في كامل أناقتهم وابتسامتهم، لتعيد الروح لجمهورهما مرة أخرى وتخرس العديد من الألسنة التي قالت بوجود خلافات بينهم جميعا.

وحرص الإعلامي رامي رضوان على نشر هذه الصورة التي جمعت أفراد العائلة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات « إنستغرام».

كان قد وجه الإعلامي رامي رضوان، رسالة ترحيب ودعم لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وشقيقتها الفنانة إيمي، بعد ظهورهما خلال تسلم جائزتي تكريم والديهما النجمين الراحلين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، خلال حفل توزيع جوائز Joy awards صناع الترفيه، الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض.

وشكرت الفنانة إيمي سمير غانم، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، على تكريم والديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، في حفل توزيع جوائز Joy Awards.

وقالت إيمي في صورة نشرتها بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان مع المستشار تركي آل الشيخ: «شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على كم الحب والتقدير الذي لمسناه منكم لعائلتنا ولأهلي الغاليين وتقديرك لتاريخهم الفني الكبير وحرصك على تكريمهم في حفل توزيع جوائز «جوي أوورد» المتميز وشكرًا لأهلنا وجمهورنا في السعودية علي حبكم وحسن استقبالكم».

كما نشر الفنان حسن الرداد صورة تجمعه بزوجته نافيا خلالها اعتزال زوجته والمشاكل بينهما. وشارك في حفل Joy Awards أكثر من 200 فنان من الدول العربية والأجنبية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

يشار إلى أن آخر مسلسلات دنيا سمير غانم هو «بدل الحدوتة 3»، والذي عرض في رمضان 2019.

أما إيمي سمير غانم فكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل سوبر ميرو، الذي عُرض عام 2019، وكان من تأليف محمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.

وكان الوسط الفني المصري فُجع خلال 2021 بوفاة الممثل ?سمير غانم?، بعد إصابته بفيروس كورونا? عن عمر ناهز الـ84 عاما، كذلك توفيت الممثلة المصرية دلال عبد العزيز، عن عمر يناهز 61 عاماً، بعد صراع مع فيروس كورونا، وذلك بعد أشهر قليلة على رحيل زوجها سمير غانم.

