طرح البوستر الرسمي لمسلسل «suits بالعربي» في رمضان

الخميس Al wanees

طرح القائمون على مسلسل «suits» بالعربي البوستر الرسمي الأول للعمل، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقد تصدر البوستر أبطال العمل الستة، وهم: آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، محمد شاهين، تارا عماد.

ومسلسل «suits بالعربي» هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي العالمي الشهير Suits وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدى.

و«Suits» هو مسلسل أميركي تم عرض أول موسم له عام 2011، وتدور أحداثه حول «مايك روس»، الشاب الذكي الطموح الذي لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح في كسب ثقة المحامي الشهير «هارفي سبيكتر»، فيقوم الأخير بتعيينه مساعداً له في الشركة الكبيرة التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

