أزمة «تسويق» تهدد «المداح 2» بالخروج من سباق دراما «رمضان 2022»

الخميس Al wanees

ما بين أنباء تشير إلى وجود «أزمة تسويق»، وأقاويل تدور حول «الاختلاف حول أجور الفنانين»، يعيش الفنان حمادة هلال، حالة من القلق، بعد توقف التحضيرات الخاصة بالجزء الثاني لمسلسله «المداح»، الذي يخوض به سباق دراما «رمضان 2022».

توقف «المداح»، لم يكن مفاجأة بالنسبة لبطله فقط، لكن فريق عمل المسلسل فوجئوا بالقرار، لاسيما وأن غالبيتهم عملوا على أدوارهم وتقاضوا من الشركة المنتجة جزءاً من أجورهم، ومؤلف العمل أمين جمال، وورشة الكتابة المعاونة له، اقتربت هي الأخرى من كتابة كل حلقات المسلسل.

وبحسب ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية يبدو أن الشركة المنتجة لـ«المداح» تواجه أزمة في تسويق العمل هذا الموسم في ظل حالة عدم الوضوح لشكل السباق المقبل، وسط تخوف من استعانة بعض القنوات بالأعمال التي طرحت على منصات الكترونية وحققت نجاحا كبيرا بتكاليف أقل من التكاليف الموضوعة والمحددة لتصوير الجزء الثاني.

المثير في الأمر هنا أن «هلال» إعتذر مؤخرا عن عدم المشاركة في أكثر من عمل سواء في الدراما أو السينما بسبب رغبته في التركيز على الجزء الجديد، خاصة وأن الجزء الأول حقق نجاحا كبيرا لم يكن متوقعاً أن يصل إلى هذه الدرجة، وسط منافسة شرسة مع أعمال أخرى توافرت لها الدعاية الضخمة، ليجعل «المداح 2» خياره الأول هذا العام.

«يشار هنا إلى أن «المداح» تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولة الجزء الأول، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

