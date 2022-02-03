فجر الهلبان: المعالجة الذاتية تسهم في معرفة شخصية الفرد

الخميس Al wanees

يعتبر العلاج الذاتي أحد أنواع العلاجات النفسية الشائعة في العصر الحديث، ويهدف إلى إحداث تعديل إيجابي موجه في شخصية الفرد، حيث يتضمن العلاج النفسي الذاتي وظائف قريبة من الإرشاد النفسي، وفي هذا المقال سنتعرف إلى العلاج الذاتي وميزاته وأساليبه.

لحياة مليئة بالتحديات التي تجعلنا نشعر أننا لسنا على ما يرام، وأحيانا تتراكم علينا المشاكل النفسية للدرجة التي لا نعود فيها قادرين على المضي قدما في الحياة بنفس الطاقة مما يجعلنا نلجأ الى المعالجة الذاتية النفسية و احيانا إلى الطبيب النفسي الذي يساعدنا في التعامل مع الضغط العصبي والقلق، عن طريق البحث عن أصل المشكلة، مع إيجاد طريقة مناسبة للتغلب عليهما. التقت «النهار» د. فجر عادل الهلبان استشاري نفسي إكلينيكي ودكتوراه في علم الامراض النفسية لتحدثنا عن هذا الموضوع وعن طرق العلاج، وكان لنا معها هذا الحوار:

هل العلاج النفسي الذاتي فعال؟

مصطلح العلاج النفسي الذاتي يعتبر جديداً قد طُرح في السنوات الاخيرة. فهو يساعد الناس بشكل كبير لادارة حياتهم اليومية بشكل عام. فخلال حياتنا اليومية نواجه الكثير من الضغوطات، والصعوبات والمشاكل التى تتراكم مع الوقت مما يسبب لنا نوعاً من الاضطراب. لذا نحاول أن ندير حياتنا اليومية ونحسن صحتنا النفسية عن طريق ان نكون معالجين لانفسنا للحفاظ على صحتنا النفسية.

كيف تكون معالج نفسك؟ وهل تستطيع ان تكون مفيدا؟

لا يكون مثلما الذهاب لمعالج نفسي مختص، ولكن المعالجة الذاتية تساعد بشكل كبير في ان تدير يومك بشكل افضل وفعالية اكثر.

كلما ادركت ان تكون معالج نفسك، وفرت على نفسك مجهوداً كبيراً. تستطيع بذلك ان تتخطى العقبات الموجودة خلال يومك.

أهمية العلاج النفسي؟

تكمن فعالية العلاج النفسي في كيفية التعامل مع انفسنا وهذا المجال كلما زادت خبرتك فيه، زادت ممارستك فيه. كلما عشت حياة صحية من الناحية النفسية و العقلية كلمااحسست متعة في حياتك وعشت الحياة التى تستحقها.

كيف تكون معالج نفسك؟

اليسون رود في جامعة هارفورد لديه مقولة رائعة : « اكبر مصادر معاناتنا في الحياة هي الكذب». كان الانسان غير صريح مع نفسه زادت معاناته و يفشل في علاج نفسه.

يجب تجنب الاشياء المزعجة في حياتنا. واحدى الطرق غير السليمة هي الهروب و التجاهل في مواجة المشاكل و تشغل نفسك باي شيء الا المشكلة الرئيسة. هذا قد يكون صحياً لفترة مؤقتة، ولكن لابد من الرجوع للمشكلة نفسها وحلها وهذا يتطلب مجهوداً اكبر بالعلاج فيما بعد.

لذلك فإن المواجهة هي الحل الامثل ولكن التجاهل في ادراك الحقائق وعدم الاعتراف يزيد من حجم المشكلة والصدق يساعد في العلاج بشكل كبير.

ما الخطوات الصحية التي يتبعها المرء ليعالج نفسه؟

الصدق هو الركيزة الاساسية في العلاج. و الخطوة الاولى في سبيل العلاج الذاتي هو التنفس لأنه يوازن الكيمياء الموجودة في الدماغ ويوصل لحالة من الاسترخاء تبدا فيها العلاج الذاتي.

احيانا يكون الاعتراف خصوصا في الامور الحساسة جدا حلاً مفيدا. قبل ان تخوض هذه التجربة حاول ان توازن الكيمياء الموجودة في المخ عن طريق عملية التنفس على سبيل المثال: تنفس عميقاً كالشهيق والزفير من 3 – 5 دورات على حسب قدرتك وراحتك.

ثانيا : جمع الوعي : الجلوس في مكان هادئ ومواجهة المشكلة وسؤال نفسك ماهى المشكلة التى تزعجني، وما هي العوامل التي سببت هذه المشكلة. حاول أن تزيد وعيك بالموضوع الذي تخوضه حاليا.

ثالثا: اسأل نفسك؟ وجاوب وناقش؟ما هي الاسباب؟ من الاشخاص الذين أسهموا في هذه المشكلة؟ هناك اسئلة جدا مهمة لابد من طرحها لنفسك؟ تخيل نفسك انك جالس مع صديق واطرح عليه الاسئلة؟وناقش.

رابعا: الكتابة تساعد في وضوح الرؤية. دائما الافكار تكون داخل الدماغ ليست مرتبة تكون عشوائية. عند الكتابة تساعد نفسك على رؤية الموضوع من منظورك لمواجه المشكلة. وكأنك تفرغ كل ما يدور في دماغك داخل الورقة بطريقة الخريطة الذهنية. مثلا ترسم المشكلة في دائرة وتتفرع منها الاسباب، تغير تصرفاتك، التعامل مع الناس، الاسباب، كيف تشعر..

خامسا: قراءة ما كتبته، ربما تشعر أن هناك شيئاً ناقص أو شيئاً لم تستوعبه يحصل.

سادسا: الدقة في التفصيل

وأخيرا: تناول المشكلة من جميع الجوانب. وما استطيع فعله لاقلل الشعور بالضيق! واكتب حلول المشكلة؟.

متى تستوعب انك بحاجة لطبيب نفسي؟

عند حدوث شيئين: اولا الشعور بضيق شديد مستمر لفترة طويلة لاشهر وايضا كرب لفترة طويلة جدا.

ثانيا : تعطيل في الحياة اليومية بمعنى عدم الذهاب للعمل، عدم الجلوس مع الاهل، عدم التواصل مع اصدقائك.

عند حدوث هذا الامر لابد من الذهاب لطبيب نفسي لانه اكثر خبرة في هذا المجال.

ما العلامات او المواقف التي تشعرنا اننا بحاجة الى طبيب نفسي؟

عندما تبدأ بالعلاج الذاتي وتشعر انك لا تستطيع التخلص من الافكار المسيطرة داخلك. هنا تحتاج فورا إلى طبيب نفسي.

أهمية المعالجة النفسية الذاتية؟

تخفف عن نفسك الضغوطات اليومية التى تمر عليك بحياتك. تتصرف مع نفسك وتكون اقرب لها. تفهم مشاعرك واستيعابها اكثر.

فمشكلتنا بالحياة اننا لانفهم انفسنا ولانصل لاي حلول لاننا غير صادقين مع انفسنا.

ما الفوائد والايجابيات التى يمكن ان يقدمها العلاج النفسي الذاتي؟

يساعد في فهم نفسك اكثر ودوافعك وانفعالاتك ويعطيك نظرة اعمق لنفسك. كلما فهمت نفسك كلما عرفت كيفية التصرف وتعيش حياتك التي تستحقها. فالمعالجة الذاتية تسهم في ان تعرف من انت وماهي شخصيتك.

هل معنى ذلك أن نستغني عن الاطباء النفسيين اثناء المعالجة الذاتية؟

العلاج الذاتي يساعدك في ادارة حياتك اليومية. ليست كل مشكلة صغيرة تستشير فيها الطبيب النفسي.

في امور معينة لابد ان تتصرف بنفسك وذلك باخذ نظرة عميقة للمشكلة. ولكن اذا شعرت ان هناك موضوع يشعرك بالقلق لفترة طويلة تمتد لاشهر وتمنعك عن حياتك اليومية لابد من مراجعة الطبيب النفسي.

نصائح؟

طريقة العلاج الذاتي لن تكون فعالة مرة واحدة لابد من تكرارها اكثر من مرة حتى لو كانت على نفس الموضوع، لانك لن تصل لجذور المشكلة من اول مرة تحتاج الى مجهود و تدريب. تحتاج للمحاولة والتدريب كثيرا حتى تصل الى نتائج افضل مستقبلا.

