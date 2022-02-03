مسفر العجمي.. بطل ينتظر فرصة أولمبية

الخميس Al wanees

برز اسمه في رياضة التايكوندو إحدى أقوى أنواع الفنون القتالية، حقق العديد من الإنجازات على المستويات المحلية والخليجية والعربية، نافس بقوة في بطولات دولية، ومازال يبحث عن المجد فوق البساط «الأزرق والأحمر»، إنه لاعب النصر ومنتخب التايكوندو في وزن تحت 68 كغ، مسفر العجمي الذي تحدث لـ «النهار» عن مسيرته في هذه الرياضة والممتدة منذ العام 1999.

وقال العجمي إن انطلاقته كانت في نادي النصر، إذ تدرج في المراحل السنية حتى وصل إلى الفريق الأول، منوهاً بأنه تلقى الدعم في بداية مشواره من والده الراحل الذي خيره بين ممارسة التايكوندو أو الملاكمة، قبل أن يختار مسفر رياضة الفن القتالي التي أحب فيها الحركات الفنية قبل أن تغريه الانتصارات والإنجازات ليواصل مشواره في لعبة التايكوندو.

كما أشار مسفر إلى دور أشقائه في تشجيعه ومساندته في بداية مسيرته، وكذلك رفيق دربه الكابتن سلطان المطيري، مضيفاً أن رياضة التايكوندو علمته الانضباط، واحترام المنافس، فضلاً عن منحه الثقة والقدرة على الدفاع عن النفس.

ودعا العجمي الشباب إلى مزاولة هذه الرياضة لأنها تمنح ممارسيها قوة الشخصية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر الكثيرة التي تنطوي عليها لعبة التايكوندو إن لم تتخذ سبل الوقاية من الإصابات وخاصة في منطقتي الرأس والصدر.

وأفاد العجمي أنه يتدرب 5 أيام في الأسبوع في نادي النصر تحت قيادة المدرب الكوري الجنوبي جونغ هون لي الذي وصفه بالمدرب المحترف، مضيفاً أن لعبة التايكوندو تحتاج إلى الالتزام الدائم في التمرين حتى تحافظ على لياقتك وحركاتك الفنية وحضورك الذهني، ومشيراً إلى أنه ما زال قادراً على العطاء لعدة سنوات، في ظل ما يمتلكه من عزيمة ورغبة في تحقيق المزيد من الإنجازات.

وعبر مسفر العجمي عن فخره واعتزازه بما حققه من إنجازات خلال السنوات الماضية، ومنها الميدالية الفضية في بطولة البحرين الدولية التي أقيمت العام 2013،والميدالية البرونزية في بطولة الفجيرة الدولية التي أقيمت العام 2019.أما على المستوى الخليجي فذكر مسفر أنه نال ذهبية بطولة الخليج 2014 في البحرين، وفضية بطولة الخليج 2013 في قطر، إلى جانب ذهبية البطولة العربية 2010 في سورية، وفضية البطولة العربية 2015 في تونس ، وبرونزية البطولة العربية 2019 في المغرب، أما على المستوى المحلي فأفاد أن إنجازاته من العام 2007 وحتى العام 2021 تفوق الـ 50 الميدالية من معدن الذهب.

ولفت إلى أنه مثل المنتخب في جميع الفئات السنية، وأنه شارك في عدة محافل رياضية كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية 2010 في مدينة غوانغ زهو الصينية التي وصل فيها إلى الدور ربع النهائي ، ودورة الألعاب الآسيوية 2014 في مدينة إينشيون الكورية الجنوبية، وبطولة العالم 2013 في المكسيك، وبطولة مانشستر الإنكليزية في العام 2019.

ورغم حصول مسفر العجمي على ذهبية الوزن الأولمبي ونيله مرتبة أفضل لاعب كويتي في تصنيف الاتحاد الدولي في وزني تحت 63 كغ وتحت 68 كغ، «وهذا الإنجاز لا يتحقق بسهولة» إلا أنه لم يستدع لخوض تصفيات أولمبياد طوكيو 2020، وقال مسفر إنه يحترم اختيارات الجهاز الفني ووجهة نظره رغم جهوزيته التامة وقتها لتمثيل الكويت في هذا المحفل الأولمبي الذي كان يأمل في إثبات نفسه به، علماً أن المشاركة الكويتية في الأولمبياد اقتصرت على وزن تحت 80 كغ والوزن المفتوح.

وبين اللاعب (الذي يشارك حالياً في بطولة الأندية العربية التي تستضيفها مدينة الفجيرة الإماراتية والتي يعقبها المشاركة في البطولة الدولية التي تقام في الفجيرة أيضاً) أنه يتطلع لتدوين اسمه في البطولة الآسيوية التي ستقام في كوريا الجنوبية خلال يوليو المقبل، وكذلك في «آسياد 2022» في هانغتشو الصينية، وفي «أولمبياد باريس 2024»، مضيفاً أن التنافس على المراكز الأولى في هذه البطولات صعب لكنه ليس مستحيلاً، متمنياً من اتحاد اللعبة أن يفسح له المجال للمشاركة في التصفيات الأولمبية على أمل حجز البطاقة التأهيلية المؤدية إلى باريس 2024.

كما أشار مسفر إلى نجاحاته التي حققها مع المنتخب العسكري الذي يمثله منذ العام 2008، آملا في الوقت ذاته من المسؤولين الرياضيين أن يولوا رياضة التايكوندو وغيرها من الألعاب القتالية المزيد من الاهتمام والدعم.

وذكر مسفر أن مستوى اللعبة في الكويت لا يزال متواضعاً عند مقارنته مع دول الخليج والوطن العربي، وأرجع السبب في ذلك إلى قلة المشاركات الخارجية وعدم تطبيق مشروع البطل الأولمبي وغياب خطط الإعداد طويل الأمد وعدم وجود منشآت مثالية لهذه اللعبة، ومنوهاً بأن مستوى اللعبة تطور كثيراً في مصر وتونس والأردن في ظل الاهتمام الذي تلقاه والإقبال الكثيف عليها من قبل الشباب فضلا عن وفرة المواهب والأجيال العاشقة لهذه الرياضة.

