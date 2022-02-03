الناصر يطلب استيضاحاً من المويزري: حدد الوقائع والموضوعات والأسانيد؟

الأولى

أحال وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استيضاحا حول محاور الاستجواب المقدم له من النائب شعيب المويزري.

وقال الناصر: نود الإحاطة أنه مع كامل الاحترام بحق عضو مجلس الأمة في تقديم استجواب يلتزم فيه بالأحكام والضوابط المقررة لتقديمه، ولاسيما لحكم المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على أن «يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو وزير واحد، ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد».

وأضاف: واحتراما للمبادئ الدستورية والقانونية، يرجى الطلب من المستجوب تحديد الوقائع والموضوعات والأسانيد التي تقوم عليها العناوين الواردة في الاستجواب المقدم منه التزاما بأحكام المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

