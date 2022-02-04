إيمانيات

محمّد بن علي الباقر (عليهما السلام)، هو الإمام الخامس من أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، لُقِّب (عليه السلام) بـ(الباقر)، أي المتبحر بالعلم، والمستخرج لغوامضه ولبابه وأسراره، والمحيط بفنونه. لقد عاش الإمام الباقر (عليه السلام) في كنف جدّه الإمام الحسين (عليه السلام) أكثر من ثلاث سنين، وتفيأ ظلال الرسالة والإمامة برعاية أبيه السجاد (عليه السلام) طوال سنوات إمامته، وتلقى علوم الإسلام وتراث الأنبياء (عليهم السلام) من أبيه (عليه السلام) تلك الفترة. لقد صُنع على عين الرسالة الإلهية من خلال الجو الذي وفّره له والده الإمام السجاد (عليه السلام)، كي ينهض بأعباء الإمام الشرعية وفقاً لما رسم الله تعالى لعباده في الأرض. ومن هنا فإنّ الإمام الباقر (عليه السلام) قد بلغ الذروة في السّمو نسباً وفكراً وخُلقاً مما منحه أهليّة النهوض بأعباء الإمامة والمرجعية الفكرية والإجتماعية للأُمّة بعد أبيه (عليه السلام).

الإمام محمد الباقر (عليه السلام) هو الإمام الذي ملأ العصر الذي عاشه بعلم تنوّعت موضوعاته وانفتحت أبعاده على كلّ القضايا التي كان يعيشها عصره فلم تنطلق أية قضية في أية شبهة أو أية مشكلة إلّا وكان الإمام الباقر (عليه السلام) يتحدث عنها ليضيء ما أظلم منها، وليفتح آفاقها تماماً. حيث عاش الإمام الباقر (عليه السلام) في مرحلة من حياته في ظلّ سيرة أبيه الإمام السجاد (عليه السلام) بكلّ وجوده الذي كان يركّز نشاطه على إعادة بناء المجتمع الإسلامي وتشييد دعائم العقيدة الإسلامية القويمة. حيث كان للإمام الباقر (عليه السلام) دور بارز في حركته لتأسيس صرح العلم والمعرفة الإسلامية حيث كان يحضر المحافل العامّة ليحدّث الناس ويرشدهم، كما كان يفسّر القرآن ويعلّم الناس الأحاديث النبويّة الشريفة ويثقّفهم بالسيرة النبويّة المباركة وهذا نقطة في بحر علم وعطاء الإمام (عليه السلام).

الذروة التي بلغها الإمام الباقر (عليه السلام) في الفكر والعمل، والمؤهلات القيادية التي أطرت شخصيته، كمحصلة للإعداد الرسالي المكتف الخاص الذي وفره بيت الرسالة له، جعل المؤالف والمخالف يُجمعان على فضيه وسموّ مكانته في دنيا الناس. ولقد كان (عليه السلام) حريصاً على تعليم أتباعه من المؤمنين أرقى نماذج التعامل مع الناس، يقول (عليه السلام): «ثلاثةٌ من مكارم الدنيا والآخرة، أن تعفو عمن ظلمك، وتصل مَن قطعك، وتحلمَ إذا جُهل عليك». إنّ عُمق تفكير الإمام الباقر (عليه السلام) وسموّ مكانته العلمية، على مَن سواه في عصره، في العقائد والفقه والتفسير والحديث وسواها من حقول معرفته، مما كان مُثار إعجاب القمم الفكرية في زمنه وما بعده. استقطب نشاط الإمام المكثّف الكثير من روّاد المعرفة الإسلامية المترامية، تلامذة ومحاورون وطالبو علمٍ، وقصده أغلب رجالات الفكر من معتزلة ومتصوّفة وخوارج وسواهم، للمناظرة أو للإصابة من فيض علمه المتدفق.

كما كان يؤكد الإمام الباقر (عليه السلام) على أنّ الرفق هو أساس الإيمان، وأنّه هو الأصل في حركة الإنسان المسلم على مستوى الدعوة الحركة والعلاقات مع الآخرين. لقد قال (عليه السلام): «إنّ لكلّ شيء قفلاً وقفل الإيمان الرفق»، والرفق كما هو معلوم ضد العنف -إنّه اللِّين- وحل الأمور بالطُّرق السليمة. فالرفق قفل للإيمان يحفظه، فإذا أنت إلتزمت الرفق فالرفق يبعد عنك كلّ مواقع السلوك التي قد تؤدي إلى ما يغضب الله تعالى وإلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالإسلام دين الرفق، وإنّ ما جاء في القرآن الكريم وفي أحاديث النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) تؤكد أنّ الرفق هو الأصل وأنّ العنف إنّما يكون في مواجهة مَن يفرض العنف عليك تماماً كمثل العملية الجراحية التي تقوم بها عندما يتحداك الخطر الصحّي الذي يسقط حياتك أو يتهددها بالهلاك.

