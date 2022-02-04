إيمانيات

الإمام علي الهادي (عليه السلام)، هو العاشر من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ويذكر تاريخه - بالرغم من قلة مفردات هذا التاريخ - أنّه كان شخصية ممتدة في حركة العلم في المدينة، فقد روى العلم عنه جماعة كثيرة كما أنّه كان منفتحاً على الناس بأخلاقه النبويّة بحيث كان الناس يعيشون معه - إلى جانب إعقتادهم به وبإمامته - كانوا يعيشون المحبة. لقد كان الإمام (عليه السلام)، أحد أعلام أئمة الهُدى الأثنى عشر (عليهم السلام)، وقد ذكره المؤرخون وأرباب السيَر بوصفه عَلماً بارزاً من أعلام عصره في العلم والمعرفة، وفي التقوى والعبادة، وفي الوجاهة والقيادة والريادة. ومن روائع حكمه، ومصابيح هدايته ما أثر عنه في التربية والأخلاق والتوجيه الإجتماعي، فمنها: «الشاكرُ أسعدُ بالشُّكر منه بالنعمة التي أوجبت الشُّكر، لأنّ النِّعَمَ متاعٌ، والشُّكر نِعمٌ وعُقبى»، «مَن جمع لك ودّهُ ورأيهُ، فأجمع له طاعتك»، «مَن هانت عليه نفسهُ، فلا تأمن شرّهُ»، «الدنيا سوقٌ، ربحَ فيها قومٌ، وخسرَ آخرون».

إنّ حياة الإمام علي الهادي (عليه السلام)، مثّلت تجسيداً حيّاً لتلك الحقيقة التاريخية الخالدة في حياة أهل البيت (عليهم السلام)، فقد عاش حياة مُكرّسة لخدمة الدين ونشر علوم الشريعة، ومواجهة الطغاة والحكام المتسلطين. عاش الإمام (عليه السلام) كلّ حياته تلك مُعلِّماً هادياً مرشداً يحتضن الناس كلّهم في كلّ مواقع بؤسهم ليساعدهم. ويؤكّد الإمام على قيمة العقل، كما يشرح لنا عن التنوّع في معاجز الأنبياء، لماذا جاء موسى بالعصا وباليد البيضاء، ولماذا جاء عيسى بإيحاء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، ولماذا جاء محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) بمعجزة القرآن الكريم في عالم البلاغة. يُروى أنّ الإمام الهادي (عليه السلام) قال: «قال ابن السكيت، وكان من علماء اللغة العربية لأبي الحسن عليّ الهادي (عليه السلام): لماذا بعث الله موسى بن عمران (عليه السلام) بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر، وبعث عيسى بآلة الطب وبعث محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم) على جميع الأنبياء (عليهم السلام) بالكلام والخطب. فقال أبو الحسن: إنّ الله لما بعث موسى (عليه السلام) كان الغالب على أهل عصره السحر فأتاهم من عند الله بمالم يكن في وسعهم مثله، وما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجّة عليهم، أنّ الله بعث عيسى (عليه السلام) في وقت ظهرت فيه الزمانات، أي الأمراض المزمنة، واحتاج الناس إلى الطب فأتاهم من عند الله بمالم يكن عندهم مثله وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمة والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجّة عليهم، أنّ الله بعث محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم) في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام وأظنه قال الشعر، فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل قولهم وأثبت به الحجة عليهم. قال فقال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثلك قط، فما الحجّة على الخلق اليوم؟ قال: فقال (عليه السلام): العقل يعرف به الصادق على الله فيصدّقه والكاذب على الله فيكذّبه، قال: فقال ابن السكيت: هذا والله هو الجواب». إنّ الإمام (عليه السلام) يريد أن يؤكد ما أكده الإسلام في القرآن الكريم وفي بعض الأحاديث القدسية من أنّ العقل هو حجة الله تعالى على الإنسان، وأنّ الله تعالى يأمر العقل بما يأمر به وينهى العقل بما ينهى عنه، وأنّه يثبت الإنسان ويعاقبه على قدر عقله. فالمقياس الذي لابدّ لنا أن نقيس به الأشياء هو العقل، فالعقل قادنا إلى أن نؤمن برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإلى أن نؤمن بالقرآن الكريم وبالإسلام، والعقل يقودنا الآن إلى أن يكون تصديقنا لمن نصدقه منطلقاً من الحجّة التي يتمتع بها هذا الإنسان الذي يريد أن يكون حجّة علينا في ذلك، وأن لا يكون إنتماؤنا لأيّ إنسان من خلال قرابة أو صداقة أو حالة سطحية، بل أن تستنطق عقلك في كلّ من يتحرك في الساحة لتعرف من الصادق على الله تعالى لتصدّقه ومن الكاذب عليه لتكذّبه، وإذا استنطقت عقلك وتجردت عن كلّ هواك وكلّ ما ورثته وألفته فسينطلق العقل ليعرّفك الحجّة في كلّ زمان ومكان. ولعلّ مشكلتنا في كثير مما ننحرف فيه ونخطئ أنّنا عاطفيون وإنفعاليون ولسنا عقلانيين. فنحن نخاطب بعضنا بعضاً بهوى النفس، ونرتبط ببعضنا بعضاً من خلال حالات الانفعال وندمّر بعضنا بعضاً على أساس الانفعال.

