إيمانيات

إذا أردنا أن نُقابل الثقافة العملية بمصطلح إسلامي، فإنّنا لا نجد أفضل من (التفقُّه في الدِّين)، ذلك أنّ التفقُّه لا يعني معرفة الأحكام الشرعية فحسب، وإنّما يتضمّن المعرفة العملية المترتِّبة على العلم بالشيء، ومن هنا قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لذلك الأعرابي الذي طلب منه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يُعلِّمه أو يقرأه شيئاً من القرآن فأسمعه (صلى الله عليه وآله وسلم) الآيات من سورة (الزلزلة) حتى إذا انتهى إلى قوله تعالى: ?فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ? (الزلزلة / 7-8)، قال الأعرابي: «كفى»، أي إنّ هذا العلم حسبي ويكفيني منهاجاً عملياً في الحياة، فماذا قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لأصحابه؟ قال: «انصرف الرجل وهو فقيه». الفقه بهذا المعنى (ثقافة) وليست الثقافة المأخوذة في الأصل من المثقّف وهو المرجح (الاستقامة) في فهم المسائل والأُمور الشرعية، بل هي أوسع نطاقاً وأثرى معنىً، فكلّ ما تحتاجه الحياة بشتّى ميادينها من استقامة في الأداء والعطاء والإبداع هو ثقافة، وكما أنّه ليس للفقه مجال محصور أو محظور عليه لا يدخله، فإنّه ليست للثقافة حدّ محدود، هي للحياة كلّها. ومن دلائل الفقه العمليّ قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «كفى بالمرء فقهاً إذا عَبدَ الله». والعبادة – كما هو واضح من مفهومها – ممارسة عملية. قال (صلى الله عليه وآله وسلم) عن عامل يعيل أخاه العابد: «أخوه أعبدُ منه»، وقول الإمام الصادق (عليه السلام): «لا يكون الرجلُ فقيهاً حتى لا يُبالي أيَّ ثَوبَيهِ ابتَذَلَ، وبما سدَّ فَورَةَ الجُوع»، معتبراً إكساء العاري وإشباع الجائع فقهاً، قال تعالى: ?فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ? (البلد/ 11-16). الثقافة العملية أولوية، لأنّ ثقافةً بلا عمل ولا إنعكاساً حياتياً، هي (شحم ثقافي) مثلها ?كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا? (الجمعة/ 5).. هي (الفهم) زائداً (التطبيق)، ولقد رُوِي عن الإمام عليّ (عليه السلام) قوله: «ألا أخبركم بالفقيه حقّ الفقيه؟ مَن لم يُرخِّص الناس في معاصي الله، ولم يقُنِطهم من رحمة الله، ولم يؤمِنهم من مكر الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه».