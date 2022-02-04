عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، امس مقتل عبد الله قرداش، زعيم تنظيم «داعش» الذي يحمل لقب أبو ابراهيم الهاشمي القريشي، إثر غارة أميركية في سورية. وذكر بيان للبيت الأبيض «في الليلة الماضية وتحت إشرافي، نجحت القوات العسكرية الأميركية في شمال غرب سورية في تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأميركي وحلفائنا، وجعل العالم مكانا أكثر أمانا». وأضاف بايدن أن عملية الجيش الأميركي في سورية «أزاحت زعيم تنظيم «داعش» من ساحة المعركة» مؤكدا أن هدف هذه العملية هو «حماية» الشعب الأميركي وحلفاء الولايات المتحدة. وأضاف «وبفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، تمكنا من القضاء على أبو إبراهيم الهاشمي القريشي- زعيم داعش». وتابع «وقد عاد جميع الأميركيين سالمين من العملية. وسأوجه كلمة إلى الشعب الأميركي في وقت لاحق». فيما أشار مسؤول أميركي إلى أن زعيم «داعش» فجر نفسه، لافتا إلى أن الضحايا المدنيين في الغارة سقطوا نتيجة تفجير أحد المستهدفين أحزمة ناسفة خلال المواجهة.

وفي أكتوبر 2019، أعلن تنظيم «داعش» الارهابي عبر موقع ما تسمة بوكالة «أعماق»، تعيين «خليفة» أبي بكر البغدادي، الذي قتل في غارة جوية. وقالت «أعماق» حينها إن التنظيم «يعلن تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القريشي خليفة له».

ونفذت القوات الخاصة الأميركية امس عملية إنزال جوي نادرة في اطمة شمال غرب سورية وصفتها وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» بـ«الناجحة»، وأسفرت وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، عن مقتل 13 شخصاً بينهم سبعة مدنيين.

وتعد العملية، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن الأكبر منذ العملية التي نفذتها واشنطن في 27 أكتوبر 2019، وأسفرت عن مقتل البغدادي.

وأوردت «البنتاغون» في بيان امس «نفذت القوات الأميركية الخاصة بإمرة القيادة المركزية الأميركية مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سورية».وقالت إن «المهمة كانت ناجحة ولم تسجل خسائر» في صفوفها.

وأحصى المرصد 13 قتيلاً على الأقل بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء قضوا خلال العملية التي بدأت بإنزال جوي بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس، وتبعتها اشتباكات استمرت لأكثر من ساعتين. وكانت حصيلة أولية للمرصد أفادت عن مقتل تسعة أشخاص بينهم طفلان وإمراة.

واستهدفت العملية مبنى من طبقتين في أرض محاطة بأشجار الزيتون وقد تضرر الطابق العلوي منه بشدة وغطى سقفه الذي انهار جزء منه، الدخان الأسود. وتبعثرت محتويات المنزل الذي انتشرت بقع دماء في أنحائه.

وتداول سكان ليلاً تسجيلات صوتية منسوبة للتحالف، يطلب فيها متحدث باللغة العربية من النساء والأطفال اخلاء منازلهم في المكان المستهدف. وأفاد سكان في المنطقة عن سماع دوي قصف وطلقات نارية.

وتضم منطقة أطمة العديد من مخيمات النازحين المكتظة. ويقول خبراء إن قياديين جهاديين يتخذون منها مقرا يتوارون فيه. وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) مع فصائل أخرى أقل نفوذاً على نحو نصف مساحة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة. وينشط في المنطقة فصيل «حراس الدين» المتشدد والمرتبط بتنظيم «القاعدة» وتؤوي منطقة سيطرة الفصائل ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين. وتتعرض هذه الفصائل لغارات جوية متكررة يشنها النظام السوري وحليفته روسيا، فضلا عن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وتنفذ القوات الأميركية بين الحين والآخر ضربات في إدلب تستهدف قياديين مرتبطين بتنظيم «القاعدة».

