عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: طوت العملية الاميركية صفحة زعيم تنظيم «داعش» الثاني المعروف باسم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي والذي ظل لغزا محيراً وغامضا بالنسبة للمخابرات. والاسم الحقيقي لأبو إبراهيم هو أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وعٌرف بـ«البروفسور» و«المدمر». ووفقًا لغين بيير فيلي محلل في جامعة ساينس بو في باريس، فقد لعب دورًا رئيسا في حملة «داعش» لابادة الأقلية الإيزيدية في العراق من خلال المذابح والطرد والعبودية الجنسية».

وُلد زعيم «داعش» القتيل على الأرجح في عام 1976، في بلدة تلعفر، على بعد 70 كيلومترًا من الموصل، لعائلة تركمانية، وهو ما أثار استغرابا كبيرا، لأنه نادراً ما يصعد رجل من غير العرب إلى الصفوف الأمامية في «داعش».ودفعت أصوله العرقية الأمم المتحدة للتنبؤ في تقرير لها بأنه قد يكون «خيارًا مؤقتًا حتى يجد التنظيم زعيما أكثر شرعية».تخرج المولى من كلية العلوم الإسلامية في الموصل، وعمل مجندا في الجيش العراقي خلال فترة حكم صدام حسين وانضم إلى صفوف «القاعدة» بعد الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، وفقًا لمركز أبحاث مكافحة التطرف. وتولى دور المندوب الديني والقانوني الشرعي العام لـ«القاعدة» وفي عام 2004، ألقت القوات الأميركية القبض عليه ووضعته في سجن بوكا في العراق وهناك التقى أبو بكر البغدادي. تم الإفراج عن الرجلين في وقت لاحق، وبقي المولى إلى جانب البغدادي عندما تولى زمام الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة» في عام 2010، ثم انشقا لإنشاء تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق» الذي تتطور وأصبح فيما بعد «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية» (داعش).

