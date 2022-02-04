عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلنت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحث أزمة اليمن مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في محادثة هاتفية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين ناقشا القضايا الثنائية والإقليمية وأكدا مجددا أهمية تحسين العلاقات بين البلدين.

في غضون ذلك اعلنت الإمارات أنها اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان في رابع هجوم من نوعه خلال الأسابيع القليلة الماضية على المركز التجاري والسياحي بمنطقة الخليج.

والهجمات الثلاثة السابقة التي تعرضت لها الامارات ومنها هجوم صاروخي يوم الاثنين خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي، شنتها جماعة الحوثي اليمنية.

ولم يعلن الحوثيون بعد تنفيذ عملية جديدة وأعلنت جماعة مغمورة تطلق على نفسها اسم «ألوية الوعد الحق» المسؤولية عن إطلاق الطائرات المسيرة وذلك حسبما أفادت مجموعة «سايت:» للاستخبارات، ومقرها الولايات المتحدة، التي تتابع المواقع الإلكترونية للمتشددين.

وسبق أن تبنت الجماعة هجوما واحدا آخر وذلك في يناير 2021 عندما قالت إنها أطلقت طائرة مسيرة نحو السعودية.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان إنها «على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء». واعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها سترسل طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات في أعقاب الهجمات الصاروخية التي استهدف هجوم منها قاعدة تستضيف قوات أميركية وفي أعقاب هجوم يوم 17 يناير أودى بحياة ثلاثة أشخاص في أبوظبي.

ويقول بعض المحللين إنه إذا تأكد إعلان «ألوية الوعد الحق» للمسؤولية سيكون ذلك بمثابة تحول في عنف الفصائل الموالية لإيران. وقال مايكل نايتس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تغريدة على تويتر «إذا كانت ألوية الوعد الحق قد خرجت من كمونها ونفذت بالفعل هجمات بطائرات مسيرة على الإمارات... فإن هذه العملية إما تكون بتوجيه من إيران أو على الأقل سمحت بها إيران».

