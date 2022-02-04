عربيات ودوليات

عمان - الوكالات: أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن «أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة»، وجدد «إدانته للاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية».

وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال لقاء مع رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، في العاصمة الأردنية عمان، على حرص الأردن على تعزيز التعاون مع السعودية في المجالات كافة، مشيدا بمستوى التنسيق القائم، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وأكد العاهل الأردني على «متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الأردن والسعودية»، محملا رئيس مجلس الشورى السعودي، تحياته إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن «رئيس مجلس الشورى السعودي نقل للملك عبد الله الثاني تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما للأردن والشعب الأردني الشقيق دوام التقدم والازدهار».

