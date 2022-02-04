عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: تعالت أصوات طبول الحرب التي تقرع منذ فترة على الحدود الروسية الأوكرانية، خلال الساعات الماضية، مع إعلان واشنطن أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية لطمأنة حلفائها. وجاء الرد الروسي عبر مزيد من التعزيزدات الحدودية فقد أظهرت لقطات جديدة استنفارا أمنيا على الحدود وبينت الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية إقامة خيام وملاجئ للقوات العسكرية بالقرب من حدود أوكرانيا ما قد يشير إلى زيادة «مستوى الاستعداد العام» للجيش الروسي.

وأظهرت صور التقطت في الأول من الشهر الحالي تشييد خيام وملاجئ جديدة للعسكر أي مايشبه المنطقة السكنية الكاملة إلى جانب مركبات عسكرية نشرت في وقت سابق في نوفوزيرنوي، في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا. ما قد يشير إلى زيادة «مستوى الاستعداد العام» بحسب تحليل أجرته شركة Maxar Technologies (مقرها كولورادو) والتي نشرت الصور وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».

إلى ذلك، أظهر اللقطات أيضاً نشر أسلحة عبر الحدود الأوكرانية في بيلاروسيا، بما في ذلك أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى «إسكندر» بالإضافة إلى تدريبات محلية في مواقع متعددة.

في المقابل يتوقع أن ترسل الولايات المتحدة ثلاثة آلاف عسكري إضافي إلى أوروبا الشرقية لحماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «من أي عدوان»، وفق ما أعلنت في خطوة اعتبرتها روسيا، المتهمة من الغرب بالتحضير لغزو جارتها أوكرانيا، «مدمرة». ويضاف هؤلاء العسكريون الثلاثة آلاف إلى 8500 عسكري وضعتهم الولايات المتحدة في نهاية يناير في حال تأهب استعداداً لنشرهم على وجه السرعة في قوة التدخل السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي إذا ما اقتضى الوضع ذلك.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في أول رد فعل رسمي روسي على نشر قوات أمريكية في أوروبا إن «الولايات المتحدة، في الواقع، تواصل تصعيد التوتر في أوروبا». وأضاف بيسكوف، في بيان، أن نشر القوات الأمريكية هو «أفضل دليل على أن لدى روسيا سببا واضحا للقلق».

في غضون ذلك توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الأوكرانية كييف امس في مسعى لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.وأكد الرئيس التركي في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة قبيل توجهه في زيارة رسمية إلى أوكرانيا، دعوة بلاده جميع الأطراف في الأزمة الروسية الأوكرانية إلى ضبط النفس والحوار من أجل إرساء السلام في المنطقة.

وأضاف أردوغان أنه يتابع التوتر بين روسيا وأوكرانيا عن كثب ويعبر في كل منصة عن دعم بلاده لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. بدورها، قالت الخارجية التركية في بيان إن كييف حليف إستراتيجي، وإن تركيا تدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ولاتعترف بالضم «غير الشرعي» لشبه جزيرة القرم (من قبل روسيا) أما في دونباس (شرقي أوكرانيا)، فإنها تؤيد إيجاد حل سلمي يتوافق مع القانون الدولي.

