عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أنها لن تصف بعد اليوم الهجوم العسكري الروسي المحتمل على أوكرانيا بـ«الوشيك»، مع أن الإدارة الأميركية لا تزال تعتبر أن هذا الغزو «قد يحصل في أي وقت».

وحاولت كبيرة المتحدثين باسم الرئاسة الأميركية في توضيحها هذا إزالة اللُبس الذي أحدثه قولها أمام الصحافيين الأسبوع الماضي إن القوات الروسية المحتشدة على الحدود مع أوكرانيا ربما تكون بصدد الاستعداد لشن هجوم «وشيك» على الجمهورية السوفييتية السابقة.

وبُعيد أيام من تصريحها هذا، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى الكف عن التهويل و«إثارة الذعر» بشأن الوضع على الحدود بين بلاده وروسيا.

وقالت ساكي خلال مؤتمرها الصحافي اليومي «لقد توقفنا عن استخدام (هذا المصطلح) لأنني أعتقد أنه بعث برسالة مغايرة لتلك التي كنا ننوي إرسالها». وأوضحت أن قولها إن الغزو «وشيك» فسره البعض وكأن واشنطن علمت ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين قد اتخذ قراراً بغزو جارته الموالية للغرب، في حين أن الوضع ليس كذلك. وأضافت أن موقف الإدارة الأميركية الثابث من هذه المسألة هو أن الرئيس الروسي حشد جنوده في وضعية «تمكنهم من القيام بغزو في أي وقت».

