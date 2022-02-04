عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا في حالة تشبه «وقف إطلاق النار» مع فيروس كورونا، مما يشير إلى أن أوروبا قد تشهد نهاية الجائحة.

وقال هانس كلوغه مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا إنه «بعد عامين من تفشي «كوفيد-19» قد تدخل أوروبا قريبا في «فترة هدوء طويلة» بسبب معدلات التلقيح المرتفعة وانتشار متحور «أوميكرون» الأقل خطورة واقتراب انتهاء فصل الشتاء».

وأضاف «هذا السياق الذي لم نشهده من قبل خلال هذه الجائحة، يجعلنا أمام إمكانية أن تكون هناك فترة هدوء طويلة»، لافتا إلى أنه «يجب أن يُنظر إلى فترة الحماية الأعلى هذه على أنها هدنة قد تجلب لنا سلاما دائما».

الى ذلك أعلن سلاح البر الأميركي أنه سيبدأ بتسريح العناصر الذين يرفضون تلقي اللقاح الإلزامي المضاد لـ«كوفيد-19» ليحذو بذلك حذو البحرية الأميركية التي اتخذت هذا القرار قبل حوالي ثلاثة أشهر. وقالت وزيرة سلاح البر كريستين وورميث في بيان إن «وجود عسكريين غير ملقحين يشكل خطراً على قواتنا المسلحة ويقوض مستوى جهوزيتنا».

وأضافت «سنباشر عملية فصل العسكريين الذين يرفضون التطعيم الإجباري ممن لا ينتظرون صدور قرار نهائي بشأن إمكانية حصولهم على إعفاء» من التطعيم لدواعٍ صحية.

وأوضحت أن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى فصل أكثر من 3000 عسكري من سلاح البر الذي وصل إجمالي عديده في نهاية 2021 إلى 482 ألف عسكري في الخدمة الفعلية.

وفي الواقع فإنه منذ 26 يناير عزل سلاح البر ستة ضباط رفيعي المستوى من مناصبهم بينهم قائدا كتيبة لرفضهم فرض إلزامية التطعيم ضد «كوفيد-19» في حين تلقى 3073 عسكرياً «تأنيباً» خطياً لرفضهم تلقي اللقاح.وكانت البحرية الأميركية أعلنت في منتصف أكتوبر أنها ستفصل كل عسكري يرفض تلقي اللقاح وفصلت البحرية حوالي 40 عسكرياً، في حين طرد سلاح مشاة البحرية، التابع لها إدارياً، أكثر من 300 من عناصره. والبحرية هي من بين سائر فروع الجيش الأميركي السلاح الذي اتخذ أشد الإجراءات ضد «كوفيد-19» وذلك بسبب ارتفاع خطر تفشي العدوى على متن السفن الحربية، وبخاصة الغواصات. وفقاً لـ«البنتاغون» فقد تلقى حوالي 97% من العسكريين الأميركيين البالغ عددهم الإجمالي حوالى 1.4 مليون عنصر في الخدمة الفعلية جرعة لقاحية واحدة على الأقل.

