دوليه

أكد رئيس نادي ليون الفرنسي جان ميشال اولاس ومديره الرياضي فانسان بونسو رغبتهما في استعادة خدمات مهاجم الفريق السابق الكسندر لاكازيت المنتهي عقده مع أرسنال الإنكليزي في نهاية الموسم الحالي. وكان ليون باع لاكازيت الى ارسنال قبل 4 سنوات ونصف مقابل صفقة بلغت 60 مليون يورو، وسيكون متاحا له استعادته في صفقة حرة لان عقد لاكازيت مع الفريق اللندني الشمالي ينتهي في 30 يونيو المقبل. وقال بونسو في مؤتمر صحافي خلال تقديم لاعبين جديدين انضما الى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية هما لاعب وسطه السابق تانغي دوميبيلي من توتنهام الإنكليزي ولاعب وسط بريست رومان فيفر «انه لاعب يحظى باهتمامنا لكل ما يمثله هنا». واضاف «لقد رأينا مدى النضج الذي بلغه منذ ان ترك فريقنا وقد بقينا على تواصل معه».

