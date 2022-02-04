دوليه

وضع المنتخب الكندي قدماً في مونديال 2022 في قطر بعد فوزه على مضيفه السلفادور 2-0، فيما اقترب منتخبا الولايات المتحدة والمكسيك بدورهما من حجز بطاقتيهما للنهائيات بفوزهما توالياً على هندوراس 3-0 وبنما 1-0 في الجولة الـ 11 من الدور الثالث الحاسم لتصفيات قارة كونكاكاف.

في المباراة الأولى، اقتربت كندا من الالتحاق بقطار المنتخبات المتأهلة إلى العرس الكروي في قطر، وذلك بعد 36 عاماً من مشاركتها الأولى في مونديال المكسيك 1986.

وحقق المنتخب الكندي أمام السلفادور انتصاره السابع في الدور الحاسم من تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، ليتصدر المجموعة المشتركة برصيد 25 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط عن المنتخبين الأميركي والمكسيكي في المركزين الثاني والثالث توالياً. وكان المنتخب البنمي صاحب المركز الرابع (17) اكبر الخاسرين في هذه الجولة حيث بات يتخلف بفارق 8 نقاط عن المتصدر قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

وحقق منتخب «كانوكس» فوزه الثالث توالياً في ستة أيام، بعدما افتتح التسجيل عبر أتيبا هاتشينسون في الدقيقة 66 بكرة ارتدت من ظهره بعدما سدد بداية وصدها الحارس لتعود إليه. وأضاف جوناثان ديفيد هدف الإطمئنان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. على ملعب «أليانز فيلد» في مينيسوتا وفي ظل درجة حرارة متدنية جداً (17 تحت الصفر)، احتفظ المنتخب الأميركي بالمركز الثاني بعد فوزه على هندوراس بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ويستون ماكيني (8) والقائد ووكر زيمرمان (37) ومهاجم تشلسي الانكليزي البديل كريستيان بوليسيك (67). وعانت المكسيك للفوز على بنما منافستها المباشرة في المركز الرابع بهدف نظيف سجله راوول خيمينس من ركلة جزاء قبل 10 دقائق من صافرة النهاية. وفازت كوستاريكا على مضيفتها جامايكا بهدف يتيم، لتعزز رصيدها في المركز الخامس مع 16 نقطة والبقاء حسابياً في سباق التأهل اذ تتأخر بفارق نقطة عن بنما الرابعة.

