دوليه

يبدأ الأهلي المصري مشواره في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات بمواجهة صعبة غدا السبت عندما يلعب أمام مونتيري المكسيكي. وسيكون الثأر شعار الأهلي في هذه المواجهة ضد بطل الكونكاكاف حيث سبق له مواجهة مونتيري مرتين في المونديال.

المواجهة الأولى كانت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنسخة 2012 في اليابان وخسر الأهلي بثنائية دون رد.وكانت المواجهة الثانية في العام التالي بالمغرب لتحديد المركزين الخامس والسادس وتفوق مونتيري 5-1. وحصد الأهلي برونزية النسخة الأخيرة من البطولة ويتطلع للحفاظ على هذا الإنجاز بل ويحلم بتخطيه بحسب ما أعلنه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق. لكن أحلام الأهلي تصدم بالواقع المرير المتمثل في الغيابات العديدة التي يعاني منها سواء للإصابات أو التواجد مع المنتخب المصري الأول في الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. واشتكى الأهلي كثيرا من تعارض مواعيد مونديال الأندية وكأس العالم للأندية وطالب بتعديل المواعيد لكن محاولات النادي هدأت بعد التصريح الشهير لأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق الذي قال إنه بدون الدخول في التفاصيل فإن الأهلي سيلعب بكامل قوته في المونديال وهو ما لم يتحقق بالطبع مع تقدم مصر في البطولة القارية.

وتضم قائمة مصابي الأهلي بدر بانون وأكرم توفيق ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا وصلاح محسن بجانب بيرسي تاو وحسام حسن ومحمد محمود لكن الثلاثي الأخير يتواجد في معسكر الإمارات.

