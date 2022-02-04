محلية

يختتم اليوم الدور التمهيدي لكأس ولي العهد بإقامة المباراتين المؤجلتين من يناير الماضي، ويلتقي اليرموك مع الشباب في الساعة 04:40 مساءً على ستاد نادي التضامن، ويلعب العربي مع التضامن في الساعة 07:40 مساءً على ستاد ثامر. وأقيمت مباريات الدور التمهيدي خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير الماضي، وشهدت فوز الفحيحيل على الجهراء 1-0، والنصر على الساحل 2-1، وخيطان على كاظمة بركلات الترجيح 4-3 (1-1)، والصليبخات على برقان 1-0، والسالمية على القادسية 2-0، في حين تأجلت مباراة الشباب مع اليرموك بسبب إصابة لاعبي الأخير بفيروس كورونا، والأمر ذاته بالنسبة للعربي الذي تسبب اصابة عدد من لاعبي بالفيروس في تأجيل مواجهته مع التضامن.

ويدخل الأخضر اللقاء مكتمل الصفوف باستثناء غياب مدافعه عبدالله حسن المصاب، وعزز الفريق صفوفه بثلاثة محترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية، فضم السوداني وليد الشعلة، والجزائري طارق بوعبطة، والليبي محمد صولة الذي شارك مع مواطنه السنوسي الهادي مع منتخب بلادهما في المباراتين الوديتين أمام الأزرق. وشارك الثلاثي الجديد مع العربي في مباراته أمام الشباب والتي انتهت بفوز الأخضر 4-1 وسجل الشعلة وصولة أول أهدافهما مع الفريق.

ويملك مدرب العربي انتي ميشا أسماء عدة بارزة بالإضافة إلى المحترفين مثل علي خلف وعبدالله الشمالي وسلطان العنزي وسيف الحشان والحارس سلمان عبدالغفور والكرواتي جوسيب كينزيفيتش. في المقابل، ضم التضامن مدافع القادسية السابق عامر المعتوق فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية وحافظت على استقرار الفريق الذي يدربه التشيكي رومان بيفارنيك. ويعتمد بيفارنيك على البحرينيين علي حرم وعبدالله الهزاع والهولنديين أليسون هوي وروليني نوناتو، والتوغولي فيسو بلاكا، مع المحليين مشعل الشمري ويوسف العنيزان وحامد الرشيدي. وفي المباراة الثانية، يتنافس اليرموك والشباب لحجز مقعد في الدور ربع النهائي للمسابقة، بعد أن عزز كل منهما صفوفه خلال الانتقالات الشتوية، فاليرموك تعاقد مع الغواتيمالي راميريز، والإكوادوري جبرايل، والمغربي سفيان لكزير، والبرازيلي كلادير، مع الاحتفاظ بمهاجمه المميز الكولومبي كارلوس أندريس. فيما أجرى الشباب أكثر من صفقة محلية وأجنبية بضم بدر طارق والسوري علاء الدالي من العربي والمهاجم العاجي تيتي، وخاض الفريق مباراة ودية فاز فيها على الساحل 2-1، وخسر قبلها من العربي في كأس الاتحاد بنتيجة 4-1.

