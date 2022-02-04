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كرم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان أول من أمس الفائزين بالمراكز الاولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للابل في نسخته السادسة وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكرم الامير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل السعودي 29 فائزا بمختلف فئات جائزة الملك عبدالعزيز للابل من بينهم الكويتي دبوس الدبوس الفائز بجائزة (بيرق المؤسس نخبة النخبة الفحل المنتج) فئة الصفر والفائز ايضا بجائزة (راعي الشداد).

ومن بين المكرمين بجوائز المهرجان الكويتي عبدالله التويجري الفائز بجائزة (شلفا ولي العهد - فئة الوضح).

