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كرر الكويت تفوقه على القادسية وهزمه 100-90، فيما واصل كاظمة اعتلاء الصدارة بالفوز على الجهراء 97-66، واقترب برقان من ضمان بقائه في الدرجة الممتازة بتغلبه على القرين 84-67 أول من أمس ضمن منافسات القسم الثاني من دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة.

ورفع كاظمة رصيد إلى 18 نقطة في الصدارة، يليه الكويت 17 نقطة، ثم الجهراء 13 نقطة، يليه القادسية 12 نقطة، ثم برقان 11 نقطة، واخيراً القرين 10 نقاط.

في المباراة الاولى، التي جمعت القادسية والكويت اتسم اللقاء كالعادة بالندية والإثارة بعدما انتهى الربع الاول بالتعادل 19-19، وواصل الفريقان تبادل التقدم في الربع الثاني الا ان تألق الاميركي والتر هاج والبوسني علم الدين كيكانوفيتش قادا الابيض الى التقدم مع نهاية الربع الثاني 47-43، وكان الربع الثالث نقطة تحول في المباراة بعدما سيطر لاعبو الكويت على مجريات المباراة مستغلين فارق امكانيات محترفيهما وتألق مصطفى الرفاعي ومحمد عدنان في التصويب من الخارج وسط تسرع لاعبي القادسية في انهاء الهجمات وعجزهم عن اختراق دفاع الابيض مما انهى الربع الثالث للكويت 85-63، ونجح القادسية في تقليص الفارق في الربع الرابع عبر اختراقات عبدالعزيز الحميدي ومحسن مرتضى غير أن الابيض حسم المباراة لمصلحته بنتيجة 100-90. وفي المباراة الثانية التي جمعت برقان مع القرين، نجح برقان في تحويل تعادله مع منافسه في الربع الاول 23-23، وتأخره في الربع الثاني 41-45، الى تقدم في الربع الثالث 60-51 ومن ثم انهاء المباراة لمصلحته 84-67.

اما المباراة الثالثة فقد نجح بها البرتقالي في فرض هيمنته على المباراة منذ البداية حيث انهى جميع الارباع لمصلحته 24-13، 40-27، 77-46 واخيراً 97-66.

