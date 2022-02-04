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بدأت أمس منافسات بطولة الراحل الشيخ صباح السالم للرماية للموسم الرياضي (2021/2022) التي ينظمها نادي الرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي بمشاركة نحو 300 رام ورامية من منتخبي الكويت وكازاخستان وتستمر ثلاثة أيام.

وقال رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن هذه البطولة المهمة ستشمل اقامة مسابقات الرماية الأولمبية المعتمدة للرجال والسيدات وهي «تراب وسكيت والمسدس ضغط هواء 10 أمتار والبندقية ضغط هواء 10 أمتار اضافة الى رماية القوس والسهم».

وذكر العتيبي أن هذه البطولة تعد من أهم البطولات التي يقيمها النادي سنويا نظرا لشمولها كل المسابقات الاولمبية كما أنها تحظى هذا العام بمشاركة مميزة من رماة كازاخستان، مشيدا بدعم أسرة راعي البطولة للرماية الكويتية وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود.

وأوضح أن البطولة ستشهد مشاركة رماة وراميات النادي وكذلك رماة الاتحاد الرياضي للحرس الوطني ونحو 57 راميا ورامية من منتخب كازاخستان، معربا عن أمله ان تظهر البطولة بمستوى فني عال يعكس تميز جميع الرماة المشاركين.

