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استنكر اتحاد كرة السلة الأحداث التي شهدتها صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله خلال مباراة الكويت والقادسية ضمن منافسات الجولة الرابعة من القسم الثاني للدوري الممتاز.

وأوضح اتحاد السلة في بيان حقيقة الأحداث التي دارت اثناء المباراة، والتي تداولتها بعض المواقع الإخبارية وصورتها على أنها أزمة يسأل عنها اتحاد السلة، أو هو المسبب لها. وأشار اتحاد السلة أنه ملتزم بعدد محدد من نسبة اشغال صالة الشيخ سعد العبد الله (30 %) نظرا للاحترازات الصحية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، مضيفا أن بعض الجماهير المتواجدة داخل الصالة طلبت فتح الباب لإدخال مزيداً من الجماهير وهو ما يعد مخالفاً لتعليمات الهيئة العامة للرياضة. وبين ان تأمين المباراة يعود للاتحاد والجهات المعنية، وأن الجميع يسعى وبكل السبل لتوفير كل ما يضمن سلامة جميع الحاضرين داخل الصالة.

وكشف الاتحاد في بيانه أن أي تجاوز يتم التعامل معه حسب الأصول التي جبل عليها الشعب الكويتي، من محاولة لامتصاص الغضب وتقديم العون اللازم، ومن ثم استدعاء رجال الامن المتواجدين. واختتم الاتحاد بيانه بأنه لن يتوانى بتطبيق على اللوائح على اي متجاوز بما يتناسب مع حجم الحدث.

وكان رئيس رابطة مشجعي القادسية هيثم السني قال في تسجيل على في مواقع التواصل أن منظمي دخول الصالة أرادوا اجبار جماهير القادسية الجلوس في مكان محدد في المدرجات وذلك من أجل الظهور في النقل التلفزيوني وهو ما رفضته الجماهير المعتادة على الجلوس في مكان معين من الصالة ما دفع المنظمين إلى اغلاق باب الخروج وحبس الجماهير في مكان واحد الأمر الذي تسبب في احتكاك بين جماهير القادسية والمنظمين.

