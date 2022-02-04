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تتجه النية لدى إدارة فريق كرة السلة في نادي القادسية إلى انهاء التعاقد مع محترف الفريق الاميركي ايزياه رايت والتعاقد مع محترف آخر لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة الهامة من عمر بطولة الدوري. وكان القادسية فسخ تعاقده مع المدرب التونسي قاسم الورشفاني وعين المكسيكي جيوفاني ريفرا بدلا منه، كما فسخ ايضاً تعاقده مع محترفيه الاميركيين توري موري ورونالد دلف وتعاقد مع مواطنيهما ايزياه وانتوني يونغ إلا أن الأول لم يقدم المستوى المأمول ما دفع الإدارة إلى التفكير في تغييره، فيما خاض الثاني مباراة واحدة ثم تم ايقافه بعدها مباراتين. من جانب آخر، يدرس الكويت استبدال محترفه الجديد الأميركي والتر هاج الذي لم يقنع مسؤولي الأبيض لغاية الآن. وكان الاتحاد مدد فترة تسجيل المحترفين لغاية 24 فبراير الحالي.