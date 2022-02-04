محلية

تفاجأت قبل ايام ببعض الاستقالات في اتحاد كرة القدم بسبب اختيار مدرب المنتخب لقائمة اللاعبين المرشحين للعب المباراتين الوديتين مع منتخب ليبيا والتي انتهت بنتيجة منطقية بفوزهم بمباراة وخسارة الاخرى... الى هنا الوضع طبيعي ولكنني أتساءل هل من المنطق ان نقدم استقالاتنا من اللجنة الفنية لان المدرب اختار اللاعب سين وجيم وواو ولم يختار الف وياء وباء... الخ. فالكل يعلم في علم التدريب وادارة اللعبة ان المدرب هو صاحب القرار الاخير في اختيار اللاعبين لانه هو المكلف بمتابعة اللاعبين في تدريباتهم ومبارياتهم وهو من سيضع تكتيك المباراة وهو من سيشكل الفريق ويغير اللاعبين وليس اعضاء اللجنة، فهم لهم ان يقيموا اداء المدرب وكتابة تقرير عن مستوى فكره الفني للفريق واللاعبين... لتقديمه لادارة الاتحاد وهذا مبدأ واضح في عالم تدريب كرة القدم في الكويت والبحرين ومصر والمغرب وايطاليا وانكلترا والمانيا والبرازيل ومدغشقر وجزر الباهاما..... أليس كذلك؟ فلم نسمع ان مدربا يدير الفريق من قبل لجنة تجلس على المدرج وترسل توصياتها للمدرب لتغيير اسلوب اللعب... يا جماعة بسنا تخبط في اسلوب ادارة الكرة... فإما المدرب يصلح او لا يصلح للمهمة التي تعاقدنا معه في الاساس... ولا اعتقد ان هناك بندا بالعقد يجبره على اختيار اللاعبين بناء على رأي اللجنة لانه اذا وافق فلن يستطيع ان يدير عشر دقائق من المباراة....! فليسمح لي من قدم استقالته وكان مدربا بالسابق ان يضع نفسه بهذا الوضع لنرى كيف سيتعامل معهم؟؟؟ فعلا الكويت تمر بأسوأ فترة من تاريخها الرياضي خصوصا بكرة القدم.... ونحن فعلا نحتاج الى الرجوع لقاعة التدريس لتعلم اسس تدريب وادارة كرة القدم من جديد..فما يحدث الان يمكن ان يحدث في بعض الاندية في الكويت وليس على مستوى المنتخبات... والله من وراء القصد.

