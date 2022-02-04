محلية

حدد اتحاد كرة اليد يوم 26 الشهر الحالي موعداً لإقامة الدور التمهيدي لبطولة كأس السوبر للموسم الرياضي (2021/2020).وقال الاتحاد في بيان صحفي أول من أمس إن أربعة فرق ستشارك في البطولة هي أندية الكويت (بطل الدوري) والقادسية (ثاني الدوري) والسالمية صاحب المركز الثاني في بطولة الكأس والعربي صاحب المركز الثالث في بطولة الكأس. وأوضح الاتحاد أن الدور التمهيدي يتضمن مباراتين تجمع الاولى العربي مع القادسية فيما تجمع الاخرى الكويت مع السالمية يتأهل الفائزان فيهما للدور النهائي فيما يلعب الفريقان الاخران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.